Инфляция четвертую неделю подряд составила 0,2%

Недельная инфляция в России сохранилась на уровне 0,2% четвертую неделю подряд — с 25 февраля по 1 марта, следует из данных Росстата. С начала года она составила 1,4%.

С начала декабря 2020 года цены росли по 0,2% в неделю восемь недель подряд. С 26 января по 1 февраля недельная инфляция была нулевой. После этого она снова поднялась до 0,2%.

Больше всего цены выросли на картофель (2%), морковь (1,9%), курятину (1,8%) и куриные яйца (1%). Цены на подсолнечное масло в среднем по России не изменились. Огурцы подешевели на 1,7%.

Как следует из доклада ЦБ, годовая инфляция будет превышать целевое значение 4% как минимум в первом-третьем кварталах текущего года. Февральские инфляционные ожидания, по оценкам Банка России, продолжили снижение после всплеска конца 2020 года, но оставались необычно высокими.

Подробнее — в материале “Ъ” «Инфляционная вспышка справа».