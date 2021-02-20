ЦБ: годовая инфляция будет оставаться выше 4% с первого по третий квартал

Годовая инфляция в России будет превышать целевое значение 4% как минимум в первом-третьем кварталах текущего года, говорится в февральском докладе ЦБ о денежно-кредитной политике. Пиковое значение инфляции относительно соответствующего периода прошлого года ожидается в первом квартале.

«Инфляция относительно соответствующего периода прошлого года будет превышать целевое значение в первом-третьем кварталах 2021 года, но по итогам 2021 года сложится в диапазоне 3,7–4,2%»,— сообщили в Банке России. На среднесрочном горизонте инфляция будет находиться вблизи 4%, отметили там.

После первого квартала из-за ослабления действия проинфляционных факторов темп роста цен замедлится. «К концу года он вернется к целевому значению в 4% и будет сохраняться вблизи него в дальнейшем»,— считают в ЦБ.

«Сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике будут определяться исходя из фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, динамики российской экономики и внешних рынков»,— сообщил регулятор.

Минэкономики ожидает, что инфляция по итогам февраля составит 0,5–0,6% против 0,67% в январе. Ведомство связало рост инфляции в январе с мировыми ценами.

Инфляция в России с 9 по 15 февраля осталась на уровне прошлой недели, составив 0,2%, свидетельствуют данные Росстата. С начала февраля потребительские цены выросли на 0,4%, с начала года — на 1,1%. Для сравнения: в феврале 2020 года инфляция составила 0,3%, с начала года — 0,7%.