Банковский мисселинг возьмут под контроль

Банки заставят выкупать обратно инвестиционные продукты, которые они обманом продали гражданам. Госдума готовится принять соответствующий законопроект уже в апреле, а вступить в силу он может во втором полугодии. По оценкам Центробанка, россияне вложили в «мутные» продукты около 600 млрд руб.— это, например, структурные облигации с большим риском, в которых сложно разобраться даже квалифицированному инвестору. Регулятор считает, что игроки рынка предлагают такие продукты гражданам, которые ищут замену вкладам, при этом не информируя их о рисках потери денег.

По новым правилам в случае мисселинга банк должен будет выкупить финансовый продукт обратно и возместить клиенту все потери. Правда, регулирование коснется только самого договора, а не общения продавца с клиентом, рассказал “Ъ FM” глава комитета Госдумы по финансовому рынку, соавтор законопроекта Анатолий Аксаков: «Информация, которую банки и другие участники финансового рынка должны предоставлять своему клиенту, определяется регулятором.

И если эта информация не будет предоставлена, тогда ЦБ может принять решение о том, чтобы соответствующий финансовый институт, например, банк выкупил продукт обратно, возместив все затраты, которые понес клиент.

Речь будет идти, прежде всего, о рисках продукта в связи с возможным изменением конъюнктуры на рынке, ведь та доходность, которую обещают, необязательно гарантирована».

Если участники рынка будут массово вводить клиентов в заблуждение, Центробанк хочет оставить за собой право полностью запрещать им продажи финансовых продуктов. Поможет ли инвесторам новое регулирование? Независимый эксперт по финансовым рынкам Алексей Бушуев уверен, что клиенты не заметят стандартное предупреждение о рисках: «Инвестор находится под влиянием духа феноменов. Первый — это стресс, когда он просто не воспринимает много информации, особенно текстовой, когда заключаются финансовые сделки, когда он новичок. Второй феномен — это так называемый wishful thinking, когда неквалифицрованный инвестор нарисовал себе, что может с помощью этого инструмента получить 50% годовых.

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Все факты вокруг него выстраиваются в эту цепочку, и человек все подписывает, даже с тем же самым ИСЖ и НСЖ, когда инвестор может передумать. Помогает это людям? Не очень. Они упорствуют в своих заблуждениях. И здесь требуется введение документа: вкладчик, помни, при досрочном изъятии ты потеряешь X% от стоимости, вероятность полной потери — например, 10%, и расписано, как это делать.

То есть требуется формальный алгоритм, чтобы лазеек для дезинформации, лукавства просто не было».

Центробанк уже ввел ограничение на продажу сложных финансовых продуктов неквалифицированным инвесторам. Правда, это была лишь рекомендация.

Сергей Гусев