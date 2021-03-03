Единство и борьба сложностей

Брокеры и страховые компании объединили усилия для смягчения позиции ЦБ в вопросе ограничений доступа розничных инвесторов к структурным продуктам. В общем письме профильные ассоциации обратились к регулятору с предложениями об уточнении и либерализации требований. Участие страховщиков в обсуждении вопроса повышает шансы на конструктивный диалог, полагают эксперты.

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) и Всероссийский союз страховщиков (ВСС) направили в Банк России совместное письмо (с ним ознакомился “Ъ”), в котором предложили объединенный подход по регулированию доступа розничных инвесторов к структурным продуктам и договорам инвестиционного страхования жизни (ИСЖ).

ЦБ с конца 2020 года начал работу по ограничению доступа розничного инвестора к сложным финансовым продуктам, первоначально эти ограничения касались инструментов фондового рынка, впоследствии к ним прибавились и договоры ИСЖ, по своей сути также являющиеся структурными продуктами. НАУФОР уже писала схожее письмо, но ограничивалась только продуктами финансового рынка (см. “Ъ” от 26 января).

В подходах к регулированию финансовых инструментов на рынке ценных бумаг и страховом рынке всегда были отличия, которые создавали разный уровень защиты интересов клиентов и несправедливые преимущества для одной из индустрий, говорит президент НАУФОР Алексей Тимофеев. По его словам, теперь вместе со страховщиками ассоциация предлагает общий подход, который устраняет регуляторный арбитраж в отношении фондовых структурных продуктов и ИСЖ. Вице-президент ВСС Виктор Дубровин отметил, что инициатива Банка России по дополнительному регулированию сложных структурных продуктов затрагивает широкую линейку инструментов и логично избежать создания каких-либо искусственных преференций или избыточных ограничений для отдельных финансовых инструментов.

Брокеры и страховые компании предлагают дать розничным инвесторам доступ без тестирования к структурным продуктам и ИСЖ в случае выполнения рада требований. В первую очередь в них предусмотрен 100-процентный возврат вложенных средств. Кроме того, в их основе должен лежать простой базовый продукт, и инвесторы должны иметь доступный источник по просмотру изменений его стоимости. В письме перечисляются и базовые активы, которые можно считать простыми. В частности, к ним относят акции из котировальных списков бирж, российские облигации с кредитным рейтингом не ниже установленного ЦБ, финансовые индикаторы, например инфляция, биржевые товары, фондовые индексы, курсы валют, процентные ставки.

Одновременно предполагается, что Банк России может разработать дополнительные критерии структурных продуктов и ИСЖ, которые не соответствуют простым, но могут быть доступны неквалифицированным инвесторам после положительного тестирования. Остальные финансовые инструменты будут доступны только квалифицированным инвесторам.

В ЦБ обещают изучить письмо после получения. Предложения вполне логичные, ЦБ сам неоднократно заявлял, что стремится к устранению регуляторного арбитража, а полисы ИСЖ и структурные продукты — очень близкие, по сути, инструменты, отмечает президент «Финама» Владислав Кочетков. По его мнению, важно, что страховые компании чуть ли не впервые объединились с представителями фондового рынка, при этом у страховщиков всегда было сильное лобби, они держались несколько особняком, успешно защищая свои интересы. «Факт консолидации, с одной стороны, говорит об усилении давления со стороны регулятора, с другой стороны, повышает шанс на конструктивный диалог с Банком России»,— считает эксперт.

Виктор Дубровин говорит, что обязанность профессиональных сообществ совместно с регулятором правильно определить глубину и параметры необходимого регулирования. Он отметил, что позиции НАУФОР и ВСС очень близки, предложения максимально конкретны и решают проблемы, обозначенные регулятором.

Полина Смородская