Минприроды разработало законопроект о заморозке дивидендов из-за ущерба природе

Минприроды внесло в правительство законопроект о ликвидационных фондах для вредных производств, согласно которому компании не вправе выплачивать дивиденды до компенсации «исчисленного и предъявленного» вреда окружающей среде, сообщил «Интерфакс». Информацию подтвердили в аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко, курирующей экологию.

Законопроект называется «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части обеспечения исполнения собственниками объектов промышленной инфраструктуры обязанности по ликвидации причиненного вреда окружающей среде». Ограничение на выплату дивидендов регламентируется его поправкой «Об акционерных обществах». В соответствии с ней АО не вправе принимать решение о выплате дивидендов, «если на день принятия такого решения обществом не возмещен в полном объеме исчисленный и предъявленный вред окружающей среде». Также АО не вправе будет выплачивать уже объявленные дивиденды при этих же условиях на дату выплаты, говорится в сообщении.

«Законопроект предупредит накопление вреда окружающей среде, не допустит появления новых горячих экологических точек. Положения законопроекта распространяются как на новые проектируемые и вводимые в эксплуатацию промышленные предприятия, так и на действующие»,— приводит агентство комментарий главы Минприроды Александра Козлова.

Помимо ограничения на выплату дивидендов законопроект предусматривает введение окрашенных платежей в бюджет. Также проект вводит для некоторых случаев требование о получении заключения об оценке вреда окружающей среде, причиненного юрлицом или индивидуальным предпринимателем. Среди них: исключение актива из госреестра опасных производственных объектов, отчуждение или преобразование объектов регулирования, процедуры банкротства и другие.

Ранее в интервью “Ъ” Виктория Абрамченко говорила, что собственник промышленного объекта должен нести «бремя содержания своего имущества до самого конца». Осенью власти отказались от идеи создания компенсационных фондов и специальной госкорпорации, которая занималась бы ликвидацией экологических последствий. Тогда на рассмотрении осталось три варианта финансирования этой деятельности: создание резервных фондов собственников опасных предприятий, обязательное страхование таких объектов и окрашенные платежи.

Подробнее об инициативе — в материале “Ъ FM” «Природу обезопасят ограничением дивидендов».