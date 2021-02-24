Природу обезопасят ограничением дивидендов

Власти могут ограничить выплату дивидендов тем компаниям, которые причиняют вред окружающей среде и не ликвидируют этот ущерб. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила подготовить поправки в законодательство до 1 марта. Бизнес и эксперты называют такую меру чрезвычайной и опасаются удара по инвестиционному климату. Но как именно будет работать механизм, пока неизвестно. По данным источников РБК, он нужен, чтобы собственники предприятий-нарушителей не смогли вывести из них деньги.

Такая мера может устранить лазейки в законодательстве и обязать бизнес возмещать ущерб за счет чистой прибыли, считает руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов: «Традиционно все выплаты и штрафы идут из чистой прибыли компаний. Но у них всегда есть основания попытаться представить эти расходы, как связанные с производственной деятельностью, и, соответственно, снизить на них налогооблагаемую базу.

Выплаты на компенсацию ущерба по факту штрафом не являются, эти платежи нужны для снятия вредоностного воздействия.

Возникает юридическая коллизия, я бы трактовал это как расходы на операционную деятельность, и для меня это был бы повод говорить о том, что платеж должен снижать налогооблагаемую прибыль.

Видимо, чтобы таких разночтений не возникало, и вносится это предложение. Мы просто видим, что закрепляются те практики, которые традиционно используются в подобных ситуациях. Я так понимаю, что будет все больше и больше использоваться либо английское право, либо его аналог. Там есть такой пункт, как representation, когда вы при продаже актива обязаны указать все потенциальные риски, в том числе и экологического характера: накопленный ущерб, превышение ПДК и прочих экологических показателей. Уровень раскрытия ущерба существенно возрастает. В случае если какие-то риски в процессе покупки не были раскрыты, но они реализовались, то сделка может быть развернута, а ответственность передана той стороне, которая продавала. Это стандартный подход английского права, но в рамках экологических рисков он редко использовался».

Из-за ограничения дивидендов могут пострадать акционеры металлургических компаний, и бумаги таких предприятий могут стать менее привлекательными, считает руководитель аналитического департамента компании BCS Global Markets Кирилл Чуйко: «Это проблема может встать для такой компании, как “Русал”, которая не контролирует деятельность “Норильского никеля”, но владеет достаточно большим пакетом в 28%. Существование “Русала” в значительной степени зависит от выплаты дивидендов, поэтому какие-то ошибки, которые управляющий акционер допускает в “Норникеле”, естественно, будут бить по компании.

И это как раз один из аргументов, который предприятие представляет для общественности, для регулирующих органов в том числе в качестве защиты своей позиции и будущих дивидендов. Это повлияет на неконтролирующих миноритарных акционеров. В этом плане привлекательность бумаг, акций, которые обращаются на бирже, может несколько уменьшиться, потому что, например, российскую металлургию миноритарные акционеры покупают в первую очередь ради дивидендов с двузначной доходностью. Достаточно сложно говорить, насколько ухудшится привлекательность, все-таки сейчас, на мой взгляд, данная инициатива носит скорее декларативный характер. После выяснения каких-то нюансов, скорее всего, все придет к тому, что это будет исключительно инструментом принуждения больших и малых компаний к соблюдению экологических обязательств, но не более того».

«Норникель» выплатит штраф 146 млрд рублей за счет снижения дивидендов Читать далее

Новые наказания для бизнеса за ущерб экологии начали обсуждать в прошлом году после катастрофы под Норильском. Разлив топлива произошел на ТЭЦ-3 дочки «Норникеля» в Красноярском крае. Больше 20 тыс. тонн нефтепродуктов попали в воду или грунт. 5 февраля Арбитражный суд Красноярского края взыскал 146 млрд руб. штрафа с дочерней компании — это рекордный для России подобный штраф. Глава «Норникеля» Владимир Потанин заявил, что они «урок усвоили». Выплата штрафа скажется на прибыли, а следовательно, на дивидендах, сообщили в компании.

Илья Сизов