Владельцы ФК «Кубань» не будут выкупать старую эмблему команды

Руководство футбольного клуба «Кубань» не будет выкупать прежние эмблемы команды, ранее выставленные на торги. Об этом, как передает корреспондент “Ъ-Кубань”, объявила и.о. гендиректора клуба Наталья Избицкая.

По ее словам, отказ от приобретения эмблемы связан с некими финансовыми рисками, однако, какими именно – она не уточнила. Госпожа Избицкая также сообщила, что руководство клуба в курсе, что болельщикам не нравится нынешняя эмблема ФК «Кубань», поэтому принято решение провести конкурс на новый логотип команды. О нем будет объявлено дополнительно.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в феврале стало известно, что конкурсный управляющий банкротящегося НАО ФК «Кубань» объявил о торгах по продаже зарегистрированных торговых знаков. На аукционе планируется продать эмблему команды в черно-белом и цветном исполнении. Начальная стоимость лотов – 205 тыс. и 530,8 тыс. руб. соответственно.

Андрей Ульченко, Алексей Белянин