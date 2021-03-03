Столичным стройкам не хватает рабочих

Московским стройкам для нормальной работы не хватает 20 тыс. рабочих. Такие данные по столичным объектам за февраль привел глава городского департамента строительства Рафик Загрутдинов. Чиновник уточнил, что по линии его ведомства там трудятся от 45 до 47 тыс. человек, однако их недостаточно для того, чтобы решать поставленные мэром задачи.

Насколько нехватка рабочих на стройках актуальна для столичных девелоперов? Директор по развитию компании «Альянс-Строй», которая занимается строительством и ремонтом в коммерческих помещениях, Александр Лучинкин в беседе с “Ъ FM” признался, что из-за недостатка трудовых ресурсов его фирме пришлось на время приостановить работу: «Сотрудников найти возможно, но это очень сложно. Если ты их находишь, они стоят дороже примерно на 40%, хотя качество работы не меняется. Мы столкнулись с тем, что уже начали делать объект, подписали договор, согласовали смету, все цены и так далее, сделали где-то четверть работ, и строители разбежались, потому что им предложили более высокую зарплату и более выгодные условия. Мы нашли новых, естественно, нам это вышло дороже.

По итогу мы оказались в убытке где-то на полмиллиона и решили пока приостановить всю эту историю.

Те цены, которые есть сейчас, не совсем устраивают потребителей, а по тем, которые они хотят видеть, мы работать пока не готовы».

Федеральное министерство строительства говорило о нехватке рабочей силы на стройках по всей стране еще летом. Одной из причин дефицита в Минстрое тогда назвали запрет на въезд иностранных работников из-за коронавируса. Как заявлял в конце 2020 года вице-премьер Марат Хуснуллин, в Россию из-за пандемии не вернулись 1,5 млн мигрантов, которые ранее трудились на объектах строительства. Особенно остро сейчас не хватает разнорабочих, говорит председатель правления девелоперской компании «НДВ-Групп» Александр Хрусталев: «С лета 2020 года мы не имеем возможности привлекать трудовых мигрантов, которые постоянно работали на стройках: каменщиков, тех, кто занимается кладкой, вязкой арматуры и льет бетон, и остальных разнорабочих.

Я не могу говорить за Москву, область или конкретный регион, но то, что проблема со строителями достаточно острая, это точно.

Людей вахтовым методом везут из регионов в Москву. Мы ждем, когда пандемийная история пройдет, и власти допустят трудовых мигрантов. Проблему эту решать надо, иначе это не только отразится на сроках ввода домов или выполнения тех или иных подрядных обязательств перед заказчиками, но и, вообще, усугубить ситуацию в сегменте в принципе».

Мэр Москвы Сергей Собянин осенью говорил о том, что на московских стройках из-за закрытых в связи с пандемией границ не хватает нескольких десятков тысяч рабочих. Тогда градоначальник заявлял, что ситуация должна восстановиться в 2021 году. Президент группы компаний «Основа» Александр Ручьев, впрочем, уже сейчас не видит большой проблемы для своего бизнеса. Однако в целом на рынке, по его словам, она ощущается остро. «Проблема есть, особенно чувствительны к ней крупные девелоперские строительные компании с большим объемом работ. Мы относимся к средней компании, поэтому для нас эта проблема не так остра: мы имеем полупроверенных подрядчиков с собственными кадрами, которые работают на наших стройках. Единственное — приходится платить больше для того, чтобы они не уходили в другие компании. Это будет влиять, конечно, и на сроки, которые начнут затягивать, и на стоимость работ, потому что придется платить больше, чтобы трудовые ресурсы появились на объекте»,— отмечает Ручьев.

Как Минстрой предлагал организовать ввоз строителей в Россию Читать далее

Минстрой в декабре предложил упростить въезд трудовым мигрантам для работы на строительных объектах. Для этого рабочие должны не ранее чем за три дня до приезда сдать ПЦР-тест на коронавирус и представить справку об этом. А работодатель должен организовать иностранцам места постоянного проживания, поставить их на миграционный учет и официально трудоустроить.

Владимир Расулов