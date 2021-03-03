Фонд развития промышленности Кубани докапитализируют в 2021 году до 2,5 млрд рублей

Власти Краснодарского края увеличат в 2021 году капитализацию регионального Фонда развития промышленности до 2,5 млрд руб. Об этом заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

«Это не просто помощь – это инвестиции в промышленность региона. Сегодня о востребованности этой меры поддержки говорят сами представители промпредприятий, значит, будем делать фонд еще более капиталоемким»,- отметил глава региона.

По словам директора ФРП Кубани Дмитрия Королева, за три года фонд предоставил 90 льготных займов на 1,9 млрд руб.

«Если на момент начала деятельности фонда было только две программы льготного финансирования, то сегодня их уже 13. Ежегодно количество займов растет. В 2019 году выдали 30 займов на сумму 580 млн рублей, в 2020 году – уже 37 на 766 млн рублей»,- сообщил господин Королев.

Он также подчеркнул, что в 2021 году ФРП предоставит не менее 45 займов промпредприятиям на сумму около 900 млн руб.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в октябре 2020 года было принято решение увеличить объем фонда на 500 млн руб. Теперь размер его капитала составляет 2 млрд руб. До конца 2022 года докапитализировать фонд до 5 млрд рублей.

2 марта 2021 года стало известно, что Фонд развития промышленности Краснодарского края согласовал выделение первых в 2021 году льготных займов на общую сумму 180 млн руб. По уточненным данным эта цифра составляет уже более 200 млн руб.

Алексей Белянин