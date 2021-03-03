Главный тренер «Алании» Гогниев дисквалифицирован на восемь матчей

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) отстранил главного тренера владикавказской «Алании» Спартака Гогниева от восьми матчей Футбольной национальной лиги (ФНЛ), сообщается на сайте РФС. На прошлой неделе арбитр игры ФНЛ «Алания»—«Томь» (2:3) Артем Чистяков указал в протоколе, что Гогниев после матча ударил его в живот.

«За оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча, за умышленный толчок официального лица матча, угрозу причинения вреда официальному лицу матча и агрессивное поведение в адрес соперника — дисквалифицировать главного тренера ФК "Алания Владикавказ" г. Владикавказ Гогниева С.А. на 8 матчей первенства России по футболу и оштрафовать его на 300 тыс. руб.»,— говорится в сообщении.

До конца сезона командам ФНЛ осталось провести по 15 игр. «Алания» идет на шестом месте, сохраняя шансы на выход в Российскую премьер-лигу.

Напомним, в ходе игры с «Томью» Спартаку Гогниеву сначала показали желтую карточку за демонстративное несогласие с решением судьи, а под конец матча он получил красную карточку за нецензурные высказывания в адрес арбитров. Тренера удалили со скамейки. После финального свистка игрок «Алании» Хетаг Хосонов «совершил агрессивный толчок соперника с захватом его за футболку и заваливанием на газон футбольного поля», говорится в протоколе. После этого Спартак Гогниев подошел к судье. Тот указал в протоколе, что тренер ударил его в область живота, оскорбил и угрожал физической расправой.

Ранее в КДК РФС говорили, что по статье «Нарушения, совершенные против официальных лиц матча до, во время и после матча» (ст. 95 дисциплинарного регламента) главному тренеру «Алании» грозят от шести месяцев до двух лет запрета на осуществление деятельности, связанной с футболом.

В конце 2020 года суд назначил футболисту Роману Широкову 100 часов обязательных работ за то, что он избил судью в ходе матча любительского турнира между командами «Ничего обычного» и «Матч ТВ» в августе того же года. Он также должен выплатить судье компенсацию 100 тыс. руб. Кроме того, в октябре было совершено нападение на судью матча «Ахмат»—«Спартак». По версии РПЛ, на него напали со стороны «Ахмата», но в клубе заявили, что это сделал выбежавший на поле болельщик.

О приговоре Роману Широкову — в материале “Ъ” «Роман Широков отработает на поле».