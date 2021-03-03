Прокурор Москвы предостерег компании от завышения цен на сахар

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России по требованию московской прокуратуры провела внеплановую проверку нескольких крупных хозяйствующих субъектов. В итоге ФАС выявила допущенные двумя организациями нарушения, которые могли привести к подорожанию сахара. Названия организаций не приводятся, столичный прокурор вынес им предостережения.

Как выяснила служба, две организации заключили антиконкуретное соглашение «с иными юридическими лицами», а также занимались координированием «экономической деятельности других субъектов предпринимательства». Это является нарушением федерального закона «О защите конкуренции» и могло привести «к установлению или поддержанию цен» на социально значимый продовольственный товар — сахар.

ФАС напоминает, что хозяйствующим субъектам-конкурентам запрещено заключать соглашения, «приводящие к установлению или поддержанию цен, разделу товарного рынка по территориальному принципу, сокращению или прекращению производства товаров, отказу от заключения договоров с определенными продавцами или покупателями». «В целях предотвращения необоснованного повышения цен на сахар прокурор города Москвы Денис Попов вынес руководителям двух компаний, в чьих действиях усмотрены признаки нарушений, предостережения»,— говорится в пресс-релизе московской прокуратуры.

В конце 2020 года Минсельхоз, Минпромторг и ряд производителей и сетей ранее подписали соглашение, определяющее предельную отпускную цену на сахар и подсолнечное масло. Предельная отпускная цена масла составила 95 руб. за 1 л, розничная — 110 руб. за 1 л. Максимальная стоимость для сахара — 36 руб. и 46 руб. за 1 кг соответственно. Соглашения должны действовать до конца первого квартала 2021 года. Решение о продлении соглашений при необходимости может быть принято в марте

Подробности — в публикации “Ъ” «Ценам прописали снижение».