Решетников пока не видит необходимости продлевать соглашение по сахару и маслу

Решение о продлении соглашений о предельных ценах на сахар и подсолнечное масло будет принято в марте, пока необходимости в продлении нет, сообщил глава Минэкономики Максим Решетников. По его словам, в министерстве «очень внимательно мониторят ситуацию».

«И сети, и производители "все понимают"»,— сказал министр в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1». Господин Решетников отметил, что пока необходимости продлевать действующие меры в ведомстве не видят.

Также глава Минэкономики сообщил, что успехи агропромышленного комплекса стали одной из причин роста цен на продукты в России. По словам господина Решетникова, за последние годы Россия, действительно, стала крупнейшим экспортером продовольствия, особенно пшеницы. «Производители, когда цена повышается, они, вполне естественно, продают туда, где она выше, она выше на экспорт»,— сказал министр.

Ранее Минсельхоз, Минпромторг и ряд производителей и сетей ранее подписали соглашение, определяющее предельную отпускную цену на сахар и подсолнечное масло. Предельная отпускная цена масла составила 95 руб. за 1 л, розничная — 110 руб. за 1 л. Максимальная стоимость для сахара — 36 руб. и 46 руб. за 1 кг соответственно. Соглашения должны действовать до конца первого квартала 2021 года.

Подробности — в публикации “Ъ” «Ценам прописали снижение».