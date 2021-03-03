Twitter тестирует аналог Clubhouse для пользователей Android

Сервис микроблогов Twitter подключил тестирование своего сервиса аудиочатов Spaces (аналог Clubhouse) пользователям устройств на базе Android. Теперь владельцы Android-смартфонов смогут подключаться к разговорам в Spaces.

По словам представителей Twitter, в скором времени пользователи Android-устройств также смогут создавать свои собственные чаты. Ранее Spaces, как и его набирающий популярность аналог Clubhouse, был доступен только для пользователей iOS. Чтобы присоединиться к разговору со смартфона Android, нужно сначала присоединиться к экспериментальной группе Twitter, потом зарегистрироваться для доступа к тестовой программе и скачать ее. Twitter впервые начал тестировать Spaces в декабре 2020 года.

О популярности социальной сети Clubhouse в России и спровоцированном ею росте мошенничеств читайте в материале “Ъ” «Только для фейков клуба».

Евгений Федуненко