Средний размер автокредита на Кубани вырос за год на 4,4%

В ноябре текущего года средний размер кредита на покупку новых и подержанных автомобилей в Краснодарском крае составил 973,7 тыс. руб. По сравнению с ноябрем 2019 года он вырос на 4,4% (был – 932,7 тыс. руб.), сообщили в НБКИ.

По величине среднего размера выданных автокредитов Краснодарский край занимает пятую строчку среди российских регионов после Москвы (1,4 млн руб.), Московской области (1,1 млн руб.), Санкт-Петербурга (1 млн руб.) и Ленинградской области (977,2 тыс. руб.).

В целом по России в ноябре 2020 года средний размер выданных автокредитов составил 880,5 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 5,7% (было – 833 тыс. руб.).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волков, рост среднего чека на покупку авто в России произошел благодаря отложенному на несколько месяцев спросу, который сформировался в период карантинных мероприятий. «В ноябре госпрограммы льготного автокредитования завершились, и пока сложно говорить о том, как это отразится на среднем чеке автокредита в декабре текущего года и в первые месяцы наступающего», - подытожил эксперт.

Дмитрий Михеенко