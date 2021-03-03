«Санкт-Петербургская биржа» обогнала «Московскую биржу» по февральскому объему торгов

Объем торгов иностранными ценными бумагами «Санкт-Петербургской биржи» по итогам февраля 2021 года составил $38,06 млрд. Это на 26% больше аналогичного показателя «Московской биржи» за тот же период.

Такие данные приводит «Интерфакс». По сравнению январем рост торгов иностранными ценными бумагами «Санкт-Петербургской биржи» составил 5,4%. Среди лидеров по торговому объему — Apple, Tesla, Amazon, Virgin Galactic Holdings, Alibaba Group Holding. Количество активных счетов биржи за февраль увеличилось на 11,3%, до 769,41 тыс.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал о расширении «Санкт-Петербургской биржей» списка торгуемых акций компаний из Германии.