Санкт-Петербургская биржа расширила список торгуемых акций немецких компаний

С 1 марта Санкт-Петербургская биржа начнет торги акциями 26 новых эмитентов из Германии. В их число вошли Siemens, Volkswagen, Deutsche Bank, Puma, Lufthansa и Hugo Boss.

О расширении списка ценных бумаг сообщила пресс-служба биржи. Новые эмитенты представлены 20 отраслями из 8 секторов экономики ФРГ. Суммарная капитализация новых эмитентов — €791 млрд. Торговые сессии будут проходить с 10:00 до 18:45 по московскому времени — в соответствии с европейским торговым календарем.

«Инвесторы получат возможность торговать практически всеми значимыми компаниями экономики ФРГ», – заявил генеральный директор биржи Евгений Сердюков. Он добавил, что количество немецкий акций планируется увеличить, поскольку виден спрос со стороны инвесторов.

О возможном начале торговли российскими акциями на Санкт-Петербургской бирже и мнении экспертов об этом читайте в материале “Ъ” "Российские бумаги доставят в Санкт-Петербург"