СКР назвал возможный источник отравления школьников в Красноярске

Возможным источником распространения инфекции, в результате которой заболел 91 школьник Красноярска, является один из цехов организации, занимающейся первичной переработкой и упаковкой овощей, сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Как уточняет ведомство, в результате осмотра складов предприятия и исследования проб были выявлены нарушения правил хранения продуктов. Кроме того, отсутствовали контроль за санитарно-техническим состоянием помещений и лабораторные исследования овощной продукции, что привело к возникновению возбудителя инфекции. Следователи продолжают расследование, допрашивают свидетелей и очевидцев.

Ранее стало известно, что в Красноярске с 18 февраля по 1 марта произошло массовое отравление учеников в возрасте от семи до 14 лет в 25 школах. Были госпитализированы 56 детей.

Прокуратура установила, что услугу по организации питания в школах оказывало ООО «Развитие». Роспотребнадзор составил протоколы о временном запрете деятельности поставщика. Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей). Следственный отдел №9 МУ МВД России «Красноярское» возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

Глава Красноярска Сергей Еремин после инцидента написал в своем аккаунте Instagram, что уволил «двоих ответственных». В мэрии Красноярска уточнили, что речь идет о руководителе центра питания и одном из заместителей руководителя главного управления образования.

О том, как в Великих Луках прямо с линейки госпитализировали с отравлением 13 детей, читайте в материале “Ъ”.

Екатерина Лукашевич, Новосибирск