В Красноярске число отравившихся салатами школьников увеличилось до 91

Количество школьников, которые отравились в Красноярске, увеличилось до 91. Случаи заболевания иерсиниозом были выявлены среди учеников в 25 школах. Еще вчера следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Прокуратура внесла представления в ООО «Развитие» (организовала школьное питание) и в адрес главного управления образованием администрации Красноярска.

Иерсиниозная инфекция — болезнь, проявляющаяся лихорадкой, интоксикацией, поражением желудочно-кишечного тракта, суставов, кожи и печени.

«На данный момент госпитализированы 56 человек»,— сообщили “Ъ” в минздраве региона. Состояние заболевших средней степени тяжести.

Мэр Красноярска Сергей Еремин написал в Instagram, что «страшно злится»: «Школа — второй дом, так вот дома точно не должны кормить до отравления!» Он отметил, что в 2020 году было решено перестроить систему организации питания школьников, был создан центр питания, который должен был «вывести эту работу на качественный уровень». Но, по его словам, поставленные цели не были достигнуты. «Забили тревогу еще на прошлой неделе, вызывал на ковер всех ответственных. Вынужден был уволить двоих»,— сказал он.

Ранее управление Роспотребнадзора по региону провело расследование, по результатам которого было установлено, что возможным фактором распространения возбудителя инфекции стали овощи, которые были приготовлены с нарушением технологического процесса. По всем фактам отравления проводятся служебные проверки, сообщает пресс-служба правительства региона.

В образовательных учреждениях, где были зафиксированы случаи заболевания, поставку продуктов питания теперь осуществляет другая организация. На пищеблоках провели дезинфекцию. Во всех школах города приостановлено приготовление блюд из сырых овощей и фруктов без термообработки.

Екатерина Лукашевич, Новосибирск