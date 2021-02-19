В Ленобласти полиция закрыла нелегальное производство алкоголя

В Гатчинском районе Ленинградской области в рамках уголовного дела полицейские провели обыски в доме подозреваемого в организации подпольного производства алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Само производство было организовано в пристройке дома подозреваемого в поселке Войковицы. Розлив готовой контрафактной продукции по бутылкам был организован на территории местной овощебазы. На бутылки клеились поддельные федеральные марки.

Имя подозреваемого не называется. Отмечается, что ему 44 года, а вместе с ним производством и розливом занимался 29-летний гражданин одного из государств Центральной Азии. Все оборудование, сырье и готовая продукция изъяты и направлены на экспертизу.

Ранее сегодня сообщалось о задержании в Петербурге трех иностранцев с крупной партией наркотического вещества.