Гендиректором «Росморпорта» назначен Александр Смирнов

Исполняющий обязанности гендиректора ФГУП «Росморпорт» Александр Смирнов назначен главой предприятия, сообщило предприятие со ссылкой на распоряжение Росморречфлота от 2 марта. Решение о назначении господина Смирнова принято исходя из его «значительного опыта управленческой деятельности и знания специфики морской отрасли», уточнили в «Росморпорте».

Александр Смирнов отметил, что ключевой задачей для него станет завершение подготовки «Росморпорта» к предстоящему акционированию. «Нам также предстоит успешно реализовать и не допустить срыва сроков по важнейшим проектам в рамках Комплексного плана модернизации инфраструктуры»,— добавил он.

Александр Смирнов родился в 1958 году в городе Боровичи Новгородской области. В 1993 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «правоведение». Имеет большой опыт работы в федеральных органах власти и министерствах, в том числе в 2003–2008 годах работал в администрации президента, в 2009–2014 годах занимал должность первого замглавы Минюста, в 2014–2017 годах работал в аппарате правительства РФ.

В «Росморпорт» Александр Смирнов пришел в декабре 2017 года на должность заместителя гендиректора по работе с органами исполнительной власти. Был назначен исполняющим обязанности главы «Росморпорта» с января 2021 года после ухода Андрея Лаврищева в Росморречфлот.

Подробнее о перестановках — в публикации “Ъ” «Воде меняют капитанов».

Анастасия Веденеева