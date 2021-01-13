Воде меняют капитанов

Как стало известно “Ъ”, замминистра транспорта Юрий Цветков, пришедший на работу в августе 2018 года, уходит с поста по собственному желанию. Заявление чиновник написал в конце прошлого года, в ближайшее время соответствующее распоряжение должно быть подписано. По данным “Ъ”, должность замминистра транспорта может занять нынешний руководитель Росморречфлота Александр Пошивай, а в агентстве его сменит Андрей Лаврищев, возглавляющий «Росморпорт».

Замглавы Минтранса Юрий Цветков покидает министерство, рассказали несколько источников “Ъ”. Господин Цветков подтвердил “Ъ” свой уход. Он отметил, что уходит по собственному желанию, «это не связано ни с новым руководством Минтранса, ни с реорганизацией государственного аппарата». Чиновник уточнил, что заявление написал в конце года, в ближайшее время оно должно быть подписано.

По словам собеседников “Ъ”, распоряжение об освобождении от должности Юрия Цветкова может быть подписано 12 января и после этого опубликовано на сайте правительства.

Господин Цветков подчеркнул, что в 2020 году Минтрансу и Росморречфлоту удалось выполнить все ключевые показатели по вводу портовых мощностей, судостроению, судоходству, внутреннему водному транспорту. Исполнение бюджета по курируемым федеральным проектам составило 99,7%. На вопросы о дальнейшем месте работы и своем преемнике в Минтрансе чиновник отвечать отказался.

Юрий Цветков родился в 1965 году в Новгороде. В 1988 году окончил Ленинградское высшее инженерное ордена Октябрьской Революции морское училище им. С. О. Макарова по специальности «cудовождение на морских путях», в 1997 и 2001 годах прошел профессиональную переподготовку в Академии народного хозяйства при правительстве по программам «Экономика и управление на предприятии экономики», «Экономика и государственные финансы».

В Минтранс господин Цветков пришел на совмещенную должность замминистра и главы Росморречфлота 9 августа 2018 года. До этого в течение шести лет он был президентом «Новошипа», а ранее работал заместителем гендиректора «Совкомфлота» и принимал участие в интеграции «Новошипа» в группу «Совкомфлот». Также в разное время занимал должности в Объединенной судостроительной корпорации, Счетной палате, Балтийском пароходстве.

Собеседники “Ъ” в отрасли говорят о господине Цветкове как о четком и честном исполнителе, «образце порядочности» и хорошем менеджере, который выполняет поставленные ему задачи. Однако, добавляют они, ему было нелегко работать чиновником, учитывая большой разброс тем и частую смену задач.

Должности замминистра и главы Росморречфлота были разделены осенью 2019 года (см. “Ъ” от 30 сентября 2019 года). На пост главы агентства назначили Александра Пошивая, который исходно назывался одним из кандидатов на позицию замминистра после ухода из министерства Виктора Олерского.

По словам источников “Ъ”, сейчас кандидатура господина Пошивая на место господина Цветкова уже согласована министром. Главой Росморречфлота может быть назначен Андрей Лаврищев, занимающий сейчас должность руководителя «Росморпорта».

Хорошо, что ключевые лица, которые курируют в Минтрансе водные пути и портовую инфраструктуру, остаются прежними, отмечает Надежда Малышева из PortNews. Она подчеркивает, что новые руководители — профессиональные отраслевые управленцы, имеющие большой опыт.

Анастасия Веденеева