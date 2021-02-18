В январе 2021 года Краснодарский край стал лидером по вводу долгостроев по России

В январе 2021 года в Краснодарский край стал лидером по вводу в эксплуатацию долгостроев среди регионов РФ. За первый месяц года на Кубани из реестра проблемных домов были исключены 29 объектов, всего по стране – 76, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Всего в Краснодарском крае были восстановлены права собственников более 2,3 тыс. квартир. В частности, в Новороссийске ввели в эксплуатацию проблемный жилой комплекс «Одиссей» , строительство которого началось в 2012 году, в Краснодаре достроили ЖК «Версаль», разрешение на возведение которого было выдано еще в 2009 году.

«Задача, которую поставил губернатор - полностью разобраться с этой проблемой до конца 2023 года. И мы целенаправленно движемся в этом направлении», – прокомментировал первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко.

Как писал “Ъ-Кубань”, всего на Кубани в 2021 году планируется завершить строительство 83 проблемных дома, в которых расположено почти 13 тыс. квартир. Кроме того, в ближайшие три года администрация Краснодарского края планирует внести 1,7 млрд руб. в федеральный Фонд защиты прав дольщиков, что поможет привлечь 6 млрд руб. федеральных средств, которые позволят решить проблему с достройкой инвестиционно непривлекательных объектов.

Виктория Колганова