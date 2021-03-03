В Ленобласти проверят электрические подстанции

На 2021 год «Россети ФСК ЕЭС» запланировала более 12 тыс. диагностических исследований оборудования электроподстанций в Северо-Западном и Центральном федеральных округах. Сумма инвестиций в исследования составит более 18 млн рублей.

Об этом сообщила пресс-служба МЭС Северо-Запада. В частности, будет проведено комплексное исследование заземляющих устройств электроустановок на 13 подстанциях в Ленобласти, Карелии, республике Коми и Новгородской области. Отмечается, что в ходе исследований будут использованы новые приборы для проведения испытаний методом диэлектрической спектроскопии, которые позволяют достоверно зафиксировать влагу в изоляции оборудования.

В Центральном федеральном округе исследования проведут в Брянской и Смоленской областях.

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