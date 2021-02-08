Агломерации добавят энергии

ПАО «Россети» заявило о планах инвестировать в текущем году 38 млрд рублей в развитие распределительных сетей в Санкт-Петербургской агломерации: в частности, построит цифровые подстанции, а также продолжит внедрять интеллектуальные системы учета электроэнергии. В течение последних лет компания уже вложила в энергосистему города и области более 95 млрд рублей. Эксперты назвали указанный объем «хорошим» и соответствующим тратам на реализацию инвестпрограмм «Россетей» за последние годы.

Соответствующие договоренности были достигнуты между исполняющим обязанности генерального директора ПАО «Россети» Андреем Рюминым и губернатором города Александром Бегловым в ходе рабочей встречи в Смольном в конце прошлой недели. По словам Андрея Рюмина, компания в течение последних лет произвела масштабные инвестиции в развитие энергосистемы Петербурга и смежных районов Ленинградской области. «За три года их объем составил более 95 млрд рублей. Введено в эксплуатацию 18 современных высокотехнологичных подстанций, почти 3 500 МВА трансформаторной мощности и более 6 700 км новых линий электропередачи»,— отметил господин Рюмин. В текущем году ключевым проектом компании станет развитие сети Петроградского района. Будет завершено строительство и реконструкция 11 подстанций 35 кВ и 110 кВ, в работе которых будут использованы цифровые решения. Также планируется установить в городе 44 тыс. «умных» счетчиков в рамках программы внедрения интеллектуальной системы учета электроэнергии.

По мнению Евгения Миронюка, аналитика «Фридом Финанс», сумма в 38 млрд рублей в целом соответствует тратам на реализацию инвестпрограммы «Ленэнерго» за последние годы. «С учетом того, что в ходе реализации остались капиталоемкие направления, такие как, например, развитие и реконструкция сети Петроградского района, выделение такой суммы и рост расходов в целом оправданны»,— считает он. Господин Миронюк считает, что внедрение интеллектуальной системы учета электроэнергии уже значительно повысило эффективность расходования электроэнергии, что поэтапно сказывается на финансовых показателях «Ленэнерго» в последние годы, а установка «умных» счетчиков в 2021 году является фактором долгосрочного роста прибыли «Россети Ленэнерго».

Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets, также назвал сумму в 38 млрд рублей «хорошим объемом», учитывая, что в 2020 году Ленэнерго планировал направить на инвестиции в регионе 33 млрд рублей (с учетом повышения на 3,2% к 2019 году). «Несмотря на сложности прошлого года, компании удалось не просто сохранить устойчивость, но и нарастить финансовые резервы, которые теперь будут направлены на развитие инфраструктуры»,— говорит господин Деев, уточняя, что внедрение новых технологий позволит наиболее эффективно вести учет потребленного ресурса и построить новые сети в особо нуждающихся в реконструкции направлениях.

Господин Миронюк, в свою очередь, не видит существенных проблем, с которыми могли бы столкнуться сейчас электросетевые компании Петербурга. «Промышленное потребление почти восстановилось к допандемическому уровню. В настоящее время решаются задачи консолидации энергосетей, обновления мощностей и внедрения современных технологических решений»,— говорит эксперт.

Мария Кузнецова