YouDrive запустил абонемент на каршеринг

Каршеринговый сервис YouDrive запустил месячный абонемент на свои услуги, рассказали “Ъ” в компании. В течение 30 дней пользователь за определенную плату сможет ежедневно арендовать машину на 30 или 60 минут. Стоимость абонемента одинакова для всех моделей автомобилей: на 30 минут в сутки он обойдется в 3,4 тыс. руб., на час — в 5,9 тыс. руб.

Остаток минут по абонементу не переносится на следующий день, уточнили в YouDrive. При окончании суточного времени по абонементу включается поминутная тарификация. Абонемент действует в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Как ранее писал “Ъ”, в России вырос спрос на долгосрочную аренду автомобилей в каршеринговых сервисах.

Дмитрий Шестоперов