Тихановская назвала смонтированным опубликованное СК Белоруссии видео ее встречи с соратниками

Следственный комитет (СК) Белоруссии сегодня, 2 марта, опубликовал видео, сделанное скрытой камерой во время встречи бывшего кандидата в президенты страны Светланы Тихановской с доверенными лицами, на которой обсуждались радикальные способы протеста. Четыре человека из ее «ближайшего окружения» сейчас обвиняются в подготовке массовых беспорядков и захвата зданий в Гомеле в августе, когда в стране проводились выборы. В Генпрокуратуру переданы документы для экстрадиции госпожи Тихановской, она объявлена в розыск. Экс-кандидат в президенты назвала видео смонтированным и заявила, что всегда выступала только за мирный протест.

«Там видно, что видео нарезано. Как раз тот момент, где я говорю, что я только за мирные протесты, если они будут, и что ни с каким насилием дела иметь не буду, я встала и вышла из кабинета»,— прокомментировала госпожа Тихановская видео телеканалу «Белсат».

9 августа 2020 года в Белоруссии прошли президентские выборы, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко с результатом 80,1%. Второе место заняла Светлана Тихановская. Оппозиция посчитала, что итоги выборов были сфальсифицированы. В стране начались массовые протесты, которые не прекращаются до сих пор. Госпожа Тихановская уехала в Литву. Она призвала западные страны ужесточить санкции против белорусских чиновников.

Подробности — в материале “Ъ” «Белорусским санкциям есть куда расти».