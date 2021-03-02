СК Белоруссии подал документы на экстрадицию Тихановской

Следственный комитет Белоруссии передал документы в Генпрокуратуру для экстрадиции бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской, сообщается на сайте ведомства. Это произошло на фоне завершения расследования против четырех человек из ее «ближайшего окружения», которые обвиняются в подготовке массовых беспорядков и захвата зданий в Гомеле в августе, когда в стране проводились выборы.

По данным следствия, «лица из ближайшего окружения Светланы Тихановской» готовились к массовым беспорядкам и захвату зданий госорганов в Гомеле. Для этого они якобы искали людей среди бывших военных и правоохранителей. Чтобы спланировать свои действия, 5 августа обвиняемые организовали встречу, на которой была госпожа Тихановская, утверждает СК Белоруссии.

«По результатам расследования им предъявлено обвинение по ч.1 ст.13, ч.2 ст.293 (приготовление к массовым беспорядкам) и по ч.1 ст.13, ч.1 ст.292 (приготовление к захвату зданий и сооружений) Уголовного кодекса Беларуси. Ко всем применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Тихановская в настоящее время объявлена в розыск. Соответствующие документы на ее экстрадицию переданы в Генеральную прокуратуру»,— говорится в сообщении СК.

9 августа 2020 года в Белоруссии прошли президентские выборы, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко с результатом 80,1%. Второе место заняла Светлана Тихановская. Оппозиция посчитала, что итоги выборов были сфальсифицированы. В стране начались массовые протесты, которые не прекращаются до сих пор. Госпожа Тихановская уехала в Литву. Она призвала западные страны ужесточить санкции против белорусских чиновников.

Подробности — в материале “Ъ” «Белорусским санкциям есть куда расти».