США ограничат оборонный экспорт в РФ

США внесут Россию в список стран, в которые запрещено экспортировать оборонные технологии, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. По его словам, исключения будут сделаны в космической сфере.

«Департамент внесет изменения в раздел 126.1 положения о международной торговле оружием, внеся Россию в список стран, в отношении которых действует политика отказа в экспорте оборонных товаров и оборонных услуг, с определенными исключениями для экспорта в Россию в поддержку государственного сотрудничества в сфере космоса»,— говорится в заявлении господина Блинкена. Экспорт по линии коммерческого сотрудничества в космической сфере будет ограничен через полгода переходного периода, говорится в сообщении. Также США отказывают России в предоставлении каких-либо кредитов, кредитных гарантий или иной финансовой помощи.

Сегодня, 2 марта, США вслед за Евросоюзом ввели санкции против семи высокопоставленных должностных лиц РФ в связи с ситуацией вокруг отравления оппозиционера Алексея Навального. Глава МИД России Сергей Лавров пообещал ответить на санкции ЕС, конкретные ответные меры не уточнялись.

Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево 17 января после возращения из Германии, где он лечился от отравления. 20 февраля суд отклонил апелляцию по делу о замене ему условного срока на реальный по запросу ФСИН, но постановил зачесть период домашнего ареста в 2014–2015 годах. Алексей Навальный проведет в колонии два с половиной года. Западные страны обвиняют власти России в причастности к отравлению политика. Москва обвинения отвергает.

О подготовке санкций ЕС — в материале “Ъ” «Евросоюз договорился о санкциях, но не сказал — против кого».