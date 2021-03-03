Мягкосильный пол

Вчера стартовал второй поток образовательной программы мастерской управления «Сенеж» под названием «Женщины-лидеры». Прослушают курс 153 руководительницы из 41 региона. Им расскажут о технологиях формирования личного бренда, социальном проектировании, а также о создании команды единомышленников и мотивации подчиненных. Кроме того, в этом году расширят программу Евразийского женского форума: целая неделя перед ним будет посвящена роли женщин в разных сферах экономики. О необходимости повышать роль женщин как в бизнесе, так и в политике российские власти говорят регулярно, поэтому запуск образовательного курса и очередная дискуссия об этом, по мнению эксперта, не несет политического подтекста и связана с приближающимся Международным женским днем.

Третий Евразийский женский форум, который в этом году состоится в середине октября, впервые будет предварять «российская неделя женской повестки». Об этом 2 марта сообщила зампред Совета федерации Галина Карелова на пресс-конференции, посвященной старту второго потока образовательной программы «Женщина-лидер», запущенной мастерской управления «Сенеж» (обучающая площадка администрации президента). Каждый день этой недели будет посвящен определенной сфере экономики и роли женщин в ней.

Евразийский женский форум проводится каждые три года с 2015 года. Организует его Совет федерации, главный спикер — председатель верхней палаты Валентина Матвиенко. В сентябре прошлого года она заявила о наступлении «эры мягкой силы», во время которой особую роль будут играть руководители-женщины.

Образовательная программа «Женщина-лидер» направлена на формирование и развитие сообщества успешных женщин. Первая такая программа стартовала в сентябре 2020 года — обучение прошли 137 участниц. Занятия второго потока начнутся 11 марта, слушательницами станут 153 женщины из 41 региона, обладающие опытом руководящей работы или развития социальных проектов.

«Мы видим, что в России растет запрос на женское лидерство»,— заявила Галина Карелова. Однако в процентном соотношении, по ее мнению, в России доля женщин, претендующих на принятие решений, пока еще скромна. Директор департамента кадровой политики и развития персонала Минэкономики, победитель конкурса «Лидеры России» на платформе «Россия — страна возможностей» (курируется внутриполитическим блоком АП) Татьяна Дьяконова привела статистику, согласно которой процент женщин, участвующих в конкурсе от уровня полуфиналистов в 2018–2020 годах, колебался между 15% и 19%. По мнению проректора по образовательной деятельности мастерской управления «Сенеж» Марии Афониной, ключевая проблема для женщин в России — неуверенность в себе, а самореализации мешает отсутствие поддержки со стороны близких в случае выбора профессиональной карьеры.

Отметим, что попытки побуждать женщин принимать более активное участие в руководстве страной проходят на фоне безуспешных усилий законодателей по обеспечению равных прав женщин в сфере труда и безопасности. Напомним, в 2003 году депутат Госдумы Вячеслав Володин предложил законопроект, определявший понятие гендерного неравенства, гарантировавший равные права женщин и мужчин при приеме на работу и закреплявший право женщин на равную с мужчинами оплату труда. В 2008 году правительство дало на законопроект отрицательный отзыв, после чего к нему были предложены поправки. В частности, предполагалось создание комиссии по вопросам гендерного равенства при правительстве, вводилось определение сексуального домогательства по месту работы. Однако в 2018 году законопроект был отклонен.

В сентябре 2016 года депутат Салия Мурзабаева (ЕР) и сенатор Антон Беляков внесли в Госдуму законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия», но документ был возвращен авторам на доработку. За его улучшение взялась рабочая группа под руководством депутатов Оксаны Пушкиной и Ольги Савастьяновой (обе — ЕР). Однако в 2019 году разработка перешла к Совету федерации по инициативе Валентины Матвиенко. В ноябре 2019 года Совет федерации опубликовал текст законопроекта на своем сайте для обсуждения, и документ вызвал много критики. В Совете федерации пообещали подготовить новую версию с учетом поступивших предложений. Однако работа над проектом застопорилась из-за пандемии коронавируса, его повторное внесение планируется только после выборов в Госдуму.

«Эта тема обычно всплывает накануне 8 Марта. Так происходит не только в России, ведь это международный праздник. ООН тоже обычно проводит в это время сессию по правам женщин,— отметила политолог Екатерина Курбангалеева.— Но в то же время у стран, подписавших международные конвенции, например, "Пекинскую платформу действий" 1995 года, есть определенные обязательства». Есть несколько показателей, по которым оценивают положение женщин в стране, напомнила эксперт: доступность образования, здравоохранения, процент представительства женщин в органах власти, отдельно рассматривается тема насилия в отношении девочек и женщин. «Ситуация в странах разная, и наша страна на общем фоне выглядит вполне приемлемо. Единственное направление, где мы выглядим плохо — это уровень семейно-бытового насилия, а точнее, отсутствия работающих защитных механизмов для пострадавших. Да и с точки зрения представительства в органах власти мы выглядим бледно даже по сравнению с Афганистаном или Эфиопией»,— резюмировала Екатерина Курбангалеева.

Елена Рожкова, Ксения Веретенникова