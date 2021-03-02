Бывшего прокурора арестовали для поиска за границей По версии следствия, Дмитрий Листопад брал взятки и злоупотреблял

Басманный райсуд Москвы санкционировал заочный арест бывшего заместителя московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Дмитрия Листопада. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток в особо крупном размере. По данным Следственного комитета России (СКР), исполняя свои обязанности, господин Листопад содействовал тому, чтобы задержанные таможенниками нарушители, в том числе не декларировавшие крупные суммы в валюте, получали минимальное наказание в виде штрафов. Ранее за эти же преступления к уголовной ответственности были привлечены бывшие начальник управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-лейтенант Таможенной службы Александр Кизлык, а также трое его заместителей и один дознаватель. Их дело сейчас рассматривается в суде.

С ходатайством в суд обратилось Главное следственное управление (ГСУ) СКР. В нем следователи настаивали на заочном аресте Дмитрия Листопада, который ранее был объявлен в международный розыск по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 285 и ст. 290 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки в особо крупном размере).

По данным Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, Дмитрий Листопад с 2013 года занимал должность заместителя московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте, но в октябре 2019 года уволился по собственному желанию. А через несколько месяцев уехал за границу.

Причиной этому могло послужить возбуждение ГСУ СКР в декабре того же года уголовное дело на бывших начальника управления таможенных расследований и дознания ФТС генерал-лейтенанта Таможенной службы Александра Кизлыка, его заместителя Алексея Серебро, заместителя начальника Внуковской таможни Константина Мишина, заместителя начальника Домодедовской таможни Юрия Черкашина и его подчиненного старшего дознавателя Андрея Шурыгина. По версии следствия, все они «способствовали освобождению от уголовной ответственности, а также существенному занижению административного штрафа лицам, незаконно перемещавшим иностранную валюту в крупном размере, то есть совершившим контрабанду личных денежных средств». Таможенникам было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Как уже сообщал “Ъ”, непосредственно им вменили два эпизода, связанных с контрабандой валютных средств.

В первом случае речь шла о некоем рязанском предпринимателе Юрии Степанове, который попытался провести через Внуковскую таможню €316 тыс.

В его отношении завели уголовное дело по ст. 200.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу наличных денежных средств в особо крупном размере). Однако после того как господин Степанов внес в бюджет четверть от незадекларированной суммы, его уголовное дело было переквалифицировано на административное. В итоге предприниматель уплатил штраф в 50 тыс. руб., после чего изъятые у него средства были возвращены владельцу.

Второй эпизод был связан с попыткой незаконного провоза женой российского посла в Кении $50 тыс.

В данном случае уголовное дело вообще не было возбуждено, что следствие также посчитало грубым нарушением таможенниками своих должностных обязанностей.

Сейчас дело генерала Кизлыка и его заместителей рассматривается в суде. А не так давно Генпрокуратура конфисковала в доход государства имущество Александра Кизлыка и его супруги на сумму свыше 121 млн руб.

По делу о «злоупотреблении должностными полномочиями» надзорный прокурор Листопад проходил вначале свидетелем.

Однако несколько месяцев назад следствие выяснило, что тот не только знал об этих преступлениях, но и сам активно способствовал таможенникам в уводе от уголовной ответственности нарушителей закона.

За это, по мнению следователей, он и получал крупные взятки. Однако когда в СКР решили взять прокурора под стражу, выяснилось, что его давно нет в стране.

Мотивируя необходимость заочного ареста, представитель СКР сообщил, что, находясь на свободе, Дмитрий Листопад может уничтожить или скрыть улики, оказать давление на свидетелей либо, используя свои связи в правоохранительных органах, помешать расследованию уголовного дела.

А учитывая, что он уже скрылся от следствия, в случае его экстрадиции на родину он непременно должен быть помещен в СИЗО на два месяца.

Адвокаты прокурора выступили против ареста, указав, что следствие не представило в Басманном суде убедительных доказательств причастности Дмитрия Листопада к взяточничеству и злоупотреблению должностными полномочиями. Также, по мнению защиты, следователь не убедил их в том, что их клиент был вообще осведомлен о вызове на допросы.

Однако председательствующую Валентину Левашову эти доводы не убедили, и она удовлетворила ходатайство о заочном аресте экс-прокурора. Он будет взят под стражу на два месяца в случае выдачи России. Адвокаты бывшего законника намерены обжаловать это решение в апелляционной инстанции.

Алексей Соковнин