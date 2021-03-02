Московские школы предупредили родителей о призывах в TikTok к детскому суициду

Школы Москвы направили в родительские чаты предупреждения о призывах к детскому суициду в соцсети TikTok, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента образования и науки. Ранее в TikTok появились видеоролики, в которых детей призывают принять участие в акции массового суицида 3 марта.

«На одном из популярных сервисов действительно появилась информация с призывом подростков к совершению такой акции. Для того чтобы предостеречь родителей, школы направили сообщения в родительские чаты с предупреждением и просьбой уделить особое внимание детям в этот период»,— рассказали в департаменте.

Замглавы Роскомнадзора по Центральному федеральному округу Николай Макаренко заявил, что ролики с призывами к суициду стали распространяться 24 февраля, сообщает ТАСС. После вмешательства Роскомнадзора и прокуратуры Москвы TikTok их заблокировал.

Как сообщает «РИА Новости», вице-спикер Госдумы Ирина Яровая направила запрос главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой оперативно принять меры и найти причастных к распространению в соцсетях контента по теме детского суицида. Она также напомнила, что в 2017 году был принят закон о защите детей от склонения к самоубийству, который также предусматривал уголовную ответственность за подстрекательство к суициду в интернете. Данный закон был принят после появления в социальных сетях так называемых групп смерти, где подростков подстрекали свести счеты с жизнью.

О мерах по борьбе со склонностью детей к самоубийству читайте в материале “Ъ FM” «Склонность детей к суициду выявят через родителей».