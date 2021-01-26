Merck & Co вышел из гонки за разработку вакцины от COVID-19

Американский фармацевтический гигант Merck & Co вышел из активной борьбы за разработку вакцины от COVID-19. Как сообщает The Daily Telegraph, причина в том, что созданная Merck совместно с организацией International Aids Vaccine Initiative (IAVI) вакцина на ранней стадии тестирования не привела к формированию достаточного иммунного ответа у пациентов. Он оказался слабее, чем у людей, которым вакцина не вводилась и они переболели коронавирусом.

Merck разрабатывал два варианта вакцины, оба из которых опирались на технологию, которую компания использовала для разработки других успешных вакцин, включая вакцину от лихорадки Эбола. Между тем американская компания вместе со своим партнером IAVI все же намерена продолжать работу над вакциной от COVID-19. По мнению главы IAVI Марка Фейнберга, причина неудачи может быть, например, в том, что разработанный препарат действует эффективнее, если принимать его в виде таблетки, а не вводить внутримышечно. Хотя причина может быть и в другом, добавил он. Кроме того, Merck намерен продолжать работу над двумя препаратами для лечения от коронавируса. Эта работа ведется в сотрудничестве с компанией Ridgeback Bio.

О том, во сколько обходится всемирная гонка по разработке вакцины от коронавируса, читайте в материале “Ъ-Деньги”.

Алена Миклашевская