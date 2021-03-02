Нездоровье изменило меру пресечения

Сегодня суд по ходатайству защиты смягчил меру пресечения главе Томска Ивану Кляйну, обвиняемому в превышении должностных полномочий и незаконном занятии бизнесом. Заключение под стражей градоначальнику заменили на домашний арест. Сейчас мэр, отрицающий претензии в свой адрес, находится в НИИ онкологии после операции на почке.

Советский райсуд Томска отпустил под домашний арест главу города Ивана Кляйна. Об этом “Ъ” рассказала его адвокат Марина Вихлявцева. Уголовное дело в отношении градоначальника поступило в суд 26 февраля. На 2 марта на 15:30 было назначено судебное заседание, где должен был решаться вопрос о мере пресечения. Адвокаты обратились к суду с ходатайством отпустить чиновника под домашний арест, мотивировав прошение неважным состоянием здоровья своего клиента. Еще 5 февраля чиновника перевели из СИЗО, где он находился с ноября 2020 года, в Научно-исследовательский институт онкологии. Врачи, обследовавшие градоначальника, настойчиво рекомендовали ему операцию по удалению опухоли на почке и надпочечнике. Ее проведение, по словам защиты, неоднократно откладывалось, поскольку Иван Кляйн знакомился с материалами уголовного дела. 25 февраля главу Томска успешно прооперировали.

На следующий день высокопоставленного пациента перевели из реанимации в палату, где ему и вручили копию обвинительного заключения.

«Врачи оценивают его состояние как среднетяжелое, у него ограничена подвижность, также Иван Григорьевич (Кляйн.— “Ъ”) проходит лекарственную терапию»,— сообщила “Ъ” адвокат Марина Вихлявцева, уточнив, что ее подзащитный остался в клинике под присмотром врачей.

Еще одним доводом в пользу освобождения мэра защита назвала тот факт, что расследование дела уже завершено, и градоначальник никаким образом не может повлиять на его ход. В итоге председательствующий в судебном процессе судья Николай Хабаров удовлетворил прошение защиты и смягчил опальному чиновнику меру пресечения. «Домашний арест сроком до шести месяцев определен в стационаре томского НИИ онкологии»,— уточнила госпожа Вихлявцева. Известно, что суд установил для господина Кляйна ряд ограничений. В частности, его не могут навещать родственники. Контроль над соблюдением градоначальником условий домашнего ареста суд возложил на органы ФСИН.

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Иван Кляйн, который побеждал на выборах мэра в 2013 и 2018 годах, обвиняется Следственным комитетом РФ (СКР) в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) и двух эпизодах превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). По версии следствия, с момента прихода во власть в октябре 2013-го и вплоть до своего задержания в ноябре 2020 года градоначальник покровительствовал компании ОАО «Томское пиво», основным акционером которой он сам и является. Как рассказали в региональном управлении СКР, градоначальник передал принадлежащий ему пакет акций ОАО в доверительное управление своей жене, вопреки запрету, установленному федеральным законодательством, лично и через супругу контролировал деятельность предприятия, планировал общие направления работы компании.

Кроме того, по версии следствия, глава Томска дал указание подчиненным предоставить его дочери земельный участок площадью 850 кв. м в городе без проведения торгов, а также подписал необходимое для этого постановление.

Также в деле говорится, что в 2016 году градоначальник помешал местному предпринимателю Ринату Аминову получить земельный участок, примыкающий к заводу «Томское пиво». Там коммерсант собирался возвести жилые высотки. Защита заявляет, что будет добиваться снятия всех обвинений с господина Кляйна.

Константин Воронов, Юлия Сасевич, Новосибирск