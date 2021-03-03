Чтоб пытка травмой не казалась

Осужденный за создание экстремистского сообщества «Новое величие» Руслан Костыленков обратился в ЕСПЧ с жалобой на пытки при задержании в 2018 году. Трижды российские суды отказывали господину Костыленкову в возбуждении уголовного дела против правоохранителей, а Следственный комитет (СКР) так и не смог установить их личности. Жалоба в ЕСПЧ рассказывает, как из подозреваемого выбивали признание в экстремизме, и призывает обязать Россию провести новое эффективное расследование. Между тем вчера в Совете федерации создана комиссия для подготовки поправок в Уголовный кодекс, направленных на борьбу с пытками.

Жалобу Руслана Костыленкова в ЕСПЧ “Ъ” представили адвокаты «Зоны права», которые сопровождают его в процессах по делу о создании «Нового величия» (ч. 1 ст. 282.1 УК) и применении к нему пыток. О насилии со стороны силовиков господин Костыленков рассказал летом прошлого года в открытом письме в «Медузу» перед оглашением приговора по делу о «Новом величии» (Люблинский суд назначил ему семь лет колонии, но позже Мосгорсуд сократил срок до шести лет и девяти месяцев). Он сообщил, что 15 марта 2018 года был избит сотрудниками СОБРа, которые душили его пластиковым пакетом и насиловали рукояткой кухонного молотка, «выбивая признание» в экстремизме. В тот же день Руслан Костыленков признался, что создал «Новое величие» с целью «трибунала над правящей верхушкой» и «отмены репрессивных законов Конституции». Позже от показаний он отказался, вины в создании «Нового величия» не признает.

Жалобу в ЕСПЧ на пытки господина Костыленкова подготовила адвокат Светлана Сидоркина. Она указывает, что к доверителю применяли «изощренные истязания»: «наносили множественные удары руками и ногами», «надевали на голову полиэтиленовый пакет», «используя предмет из набора кухонной посуды, металлический молоток для отбития мяса, вставили его в анальное отверстие». Там же госпожа Сидоркина сообщает, что за три года российские суды трижды отказали господину Костыленкову в возбуждении уголовного дела против силовиков, что нарушает ст. 3 и ст. 13 Европейской конвенции (право не подвергаться пыткам и иметь возможность эффективной правовой защиты).

«Суды отказали с идентичными формулировками — оснований для возбуждения дела нет, тогда как судебно-медицинская экспертиза, которая есть в материалах, подтверждает травмы, полученные 15–16 марта 2018 года,— сказала “Ъ” Светлана Сидоркина.— Были опрошены только два полицейских, которые сказали, что Руслан врет о пытках, но понятых, оперативников, бойцов СОБРа, которые, собственно, и избивали, не вызывали в суд. Следствие никого из них просто не установило».

ЕСПЧ в последние несколько лет изменил сроки коммуникации и рассмотрения жалоб на пытки из РФ, сократив срок с двух-трех лет до полугода, рассказала юрист международного отдела Комитета против пыток Екатерина Ванслова: «За все время ЕСПЧ 76 раз признавал пытки по жалобам из России и 916 раз — факт бесчеловечного обращения (ст. 3 Конвенции.— “Ъ”). Отсутствие эффективного расследования признавалось 241 раз». Если ЕСПЧ в деле Руслана Костыленкова признает факт неэффективного расследования пыток, СКР будет обязан открыть новое расследование.

Ранее восемь фигурантов «Нового величия» уже жаловались в ЕСПЧ на избрание СИЗО в качестве меры пресечения, однако Европейский суд пока зарегистрировал только одну жалобу — от господина Костыленкова в ноябре прошлого года. Напомним, всего в деле о «Новом величии» десять фигурантов, двое из которых сначала пошли на сделку со следствием, но позже один из них, Павел Ребровский, отказался от признания вины, сообщив, что дал его под давлением следователя, и в настоящий момент приговорен к шести годам колонии. Семь человек в августе 2020 года были приговорены к срокам от четырех лет условно до семи лет колонии, один (Дмитрий Гаврилов) бежал из России в 2019 году, находясь под подпиской о невыезде. Все они утверждают, что дело сфабриковано сотрудниками ФСБ и построено на показаниях провокатора. О деле трижды докладывали президенту члены СПЧ, уверенные в его безосновательности. В декабре прошлого года Владимир Путин обещал разобраться в нем еще раз.

Между тем в Совете федерации вчера создана комиссия для подготовки поправок в УК, направленных на борьбу с пытками. «В Уголовном кодексе пытки в качестве самостоятельного преступления нет, хотя сам термин есть»,— пояснила сенатор Людмила Нарусова, уточнив, что Комиссия по пыткам при ООН рекомендовала РФ внести коррективы в законодательство. «Мы все радеем за положительный образ России во всем мире, но когда у нас становятся известны людоедские вещи, то действительно относиться как к цивилизованной стране очень трудно»,— заметила госпожа Нарусова.

Мария Старикова