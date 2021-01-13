«Новое величие» осталось неоправданным

Московский городской суд во вторник отказался оправдать семерых фигурантов дела об экстремистском сообществе «Новое величие». На решение оставить в силе пять приговоров (от четырех лет условно до шести лет колонии) и изменить еще два (с 13,5 года колонии в общей сложности до 13 лет) суду потребовалось 40 минут. Снижение сроков на три месяца фигурантам Руслану Костыленкову и Петру Карамзину защитники назвали «показной формальностью» и сообщили, что готовят семь кассационных жалоб на решение Мосгорсуда, после чего обратятся в ЕСПЧ.

Рассмотрение апелляции на приговоры фигурантам дела о «Новом величии» 30 декабря прошлого года было перенесено на январь 2021 года, и во вторник в ходе одного заседания суд смог заслушать выступления защиты в прениях, мнение прокуратуры и последние слова семерых подсудимых. Все фигуранты в августе 2020 года после двухлетнего разбирательства были приговорены к срокам от шести лет условно до семи лет колонии за намерение свергнуть конституционный строй, как утверждала прокуратура (ч. 1 ст. 282.1 УК «создание экстремистского сообщества»). Осужденные заявляли о провокации ФСБ и своей невиновности, на этом же настаивали адвокаты — как в суде первой инстанции (Люблинский суд Москвы), так и в Мосгорсуде.

Выступавший последним в прениях сторон адвокат Николай Фомин, защищающий Анну Павликову (четыре года условно), просил суд об оправдании для подзащитной и подчеркивал, что в уголовном деле нет состава преступления, а у фигурантов — мотива. Об этом в своих выступлениях ранее заявляли 13 других адвокатов.

Гособвинители Ольга Найпак и Ирина Васильева, однако, требовали «оставить апелляционную жалобу без удовлетворения». Ранее они заявляли суду, что Люблинский суд вынес «законный и справедливый» приговор, который следует оставить без изменений. Напомним, что суд первой инстанции практически полностью удовлетворил требование прокуратуры о назначении наказания обвиняемым. Прокурор Рустам Иванов тогда указывал, что следствие располагает достаточными доказательствами их вины. Помимо поездок на тренировки по страйкболу, следствие, по его словам, располагает перепиской, в которой фигуранты говорят об «окружении Путина» и выражают недовольство политическим устройством страны.

Один из подсудимых Дмитрий Полетаев (шесть лет условно) отказался от выступления с последним словом. Остальные выступили кратко, подтвердив свою позицию: «не виновны, просим оправдать». Как ранее сообщал “Ъ”, все фигуранты указывают, что «Новое величие» создали провокаторы спецслужб, один из которых фигурирует в материалах дела как «Руслан Д.», «Руслан Данилов», «Раду Зелинский» и «тайный свидетель Константинов». Уголовное дело о «Новом величии», напомним, началось в 2018 году с задержания десяти человек, которых обвинили в создании экстремистского сообщества и участии в нем. Руслан Костыленков (срок изменен с семи лет колонии на шесть лет и девять месяцев), которого следствие и обвинение называют лидером группы, позже сообщил, что при задержании его пытали правоохранители, добиваясь признания вины. СКР несколько раз отказывал в возбуждении уголовного дела по его заявлениям. В 2020 году на заседании Люблинского суда Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков (приговорен к шести годам колонии) вскрыли вены в знак протеста против сфабрикованного дела.

Мосгорсуд вынес решение за 40 минут.

Адвокат Светлана Сидоркина, защищающая господина Костыленкова, называет его «издевательством» и «формальностью, необходимой, чтобы показать, что суд объективно исследовал все обстоятельства». «Костыленкова в процессе сделали крайним, эта логика суда может быть понятна хоть каким-то образом, но приговор Крюкову, который получил срок за знакомство с Русланом и за то, что они вместе вскрыли вены, не укладывается в голове»,— поделилась она.

Отметим, в декабре Мосгорсуд согласился исследовать представленное защитой заключение экспертов о том, что признанное ранее экстремистским сообщество «Новое величие» не представляло реальной угрозы для государства, а поведение ее участников должно быть «расценено как ролевая игра». Адвокат Леонид Соловьев, защищающий Вячеслава Крюкова, пояснил “Ъ”, что эта и другие экспертизы «говорят об отсутствии у кого-то (из фигурантов.— “Ъ”) преступных намерений». «В деле была провокация со стороны полиции и внедренных агентов, поскольку они вели себя не пассивно, как того требует закон, а активно подстрекали к действиям наших подзащитных»,— заявил Ъ господин Соловьев.

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Адвокат Александр Лупашко, представляющий Петра Карамзина (срок наказания снижен с шести лет и шести месяцев колонии до шести лет и трех месяцев) признался “Ъ”, что не понимает, «по каким критериям» действовал суд: «Совершенно не ясно, почему не на один или шесть месяцев, не на год или два, никакого объяснения пока не последовало, что еще раз подтверждает — суд в апелляционной инстанции не разбирает подобные дела серьезно, рассматривая их лишь формально.

Закон четко говорит: неустранимые сомнения трактуются в пользу обвиняемых, в нашем деле все наоборот».

Защитники подтвердили “Ъ”, что готовят кассационные жалобы на решение Мосгорсуда, однако смогут подать их только в феврале — после того как материалы дела вернутся в Люблинский суд. Все жалобы в случае принятия к рассмотрению будут слушаться в одном процессе. В дальнейшем, пояснили адвокаты, они готовятся обратиться в ЕСПЧ.

Мария Старикова