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Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Петр Карамзин и Дмитрий Полетаев (слева направо) в очередной раз заявили судьям о своей невиновности

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ   |  купить фото

«Новое величие» осталось неоправданным

Мосгорсуд сократил наказание двум из семи фигурантов дела об экстремизме

Московский городской суд во вторник отказался оправдать семерых фигурантов дела об экстремистском сообществе «Новое величие». На решение оставить в силе пять приговоров (от четырех лет условно до шести лет колонии) и изменить еще два (с 13,5 года колонии в общей сложности до 13 лет) суду потребовалось 40 минут. Снижение сроков на три месяца фигурантам Руслану Костыленкову и Петру Карамзину защитники назвали «показной формальностью» и сообщили, что готовят семь кассационных жалоб на решение Мосгорсуда, после чего обратятся в ЕСПЧ.


Рассмотрение апелляции на приговоры фигурантам дела о «Новом величии» 30 декабря прошлого года было перенесено на январь 2021 года, и во вторник в ходе одного заседания суд смог заслушать выступления защиты в прениях, мнение прокуратуры и последние слова семерых подсудимых. Все фигуранты в августе 2020 года после двухлетнего разбирательства были приговорены к срокам от шести лет условно до семи лет колонии за намерение свергнуть конституционный строй, как утверждала прокуратура (ч. 1 ст. 282.1 УК «создание экстремистского сообщества»). Осужденные заявляли о провокации ФСБ и своей невиновности, на этом же настаивали адвокаты — как в суде первой инстанции (Люблинский суд Москвы), так и в Мосгорсуде.

Выступавший последним в прениях сторон адвокат Николай Фомин, защищающий Анну Павликову (четыре года условно), просил суд об оправдании для подзащитной и подчеркивал, что в уголовном деле нет состава преступления, а у фигурантов — мотива. Об этом в своих выступлениях ранее заявляли 13 других адвокатов.

Гособвинители Ольга Найпак и Ирина Васильева, однако, требовали «оставить апелляционную жалобу без удовлетворения». Ранее они заявляли суду, что Люблинский суд вынес «законный и справедливый» приговор, который следует оставить без изменений. Напомним, что суд первой инстанции практически полностью удовлетворил требование прокуратуры о назначении наказания обвиняемым. Прокурор Рустам Иванов тогда указывал, что следствие располагает достаточными доказательствами их вины. Помимо поездок на тренировки по страйкболу, следствие, по его словам, располагает перепиской, в которой фигуранты говорят об «окружении Путина» и выражают недовольство политическим устройством страны.

Один из подсудимых Дмитрий Полетаев (шесть лет условно) отказался от выступления с последним словом. Остальные выступили кратко, подтвердив свою позицию: «не виновны, просим оправдать». Как ранее сообщал “Ъ”, все фигуранты указывают, что «Новое величие» создали провокаторы спецслужб, один из которых фигурирует в материалах дела как «Руслан Д.», «Руслан Данилов», «Раду Зелинский» и «тайный свидетель Константинов». Уголовное дело о «Новом величии», напомним, началось в 2018 году с задержания десяти человек, которых обвинили в создании экстремистского сообщества и участии в нем. Руслан Костыленков (срок изменен с семи лет колонии на шесть лет и девять месяцев), которого следствие и обвинение называют лидером группы, позже сообщил, что при задержании его пытали правоохранители, добиваясь признания вины. СКР несколько раз отказывал в возбуждении уголовного дела по его заявлениям. В 2020 году на заседании Люблинского суда Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков (приговорен к шести годам колонии) вскрыли вены в знак протеста против сфабрикованного дела.

Мосгорсуд вынес решение за 40 минут.

Адвокат Светлана Сидоркина, защищающая господина Костыленкова, называет его «издевательством» и «формальностью, необходимой, чтобы показать, что суд объективно исследовал все обстоятельства». «Костыленкова в процессе сделали крайним, эта логика суда может быть понятна хоть каким-то образом, но приговор Крюкову, который получил срок за знакомство с Русланом и за то, что они вместе вскрыли вены, не укладывается в голове»,— поделилась она.

Отметим, в декабре Мосгорсуд согласился исследовать представленное защитой заключение экспертов о том, что признанное ранее экстремистским сообщество «Новое величие» не представляло реальной угрозы для государства, а поведение ее участников должно быть «расценено как ролевая игра». Адвокат Леонид Соловьев, защищающий Вячеслава Крюкова, пояснил “Ъ”, что эта и другие экспертизы «говорят об отсутствии у кого-то (из фигурантов.— “Ъ”) преступных намерений». «В деле была провокация со стороны полиции и внедренных агентов, поскольку они вели себя не пассивно, как того требует закон, а активно подстрекали к действиям наших подзащитных»,— заявил Ъ господин Соловьев.

Адвокат Александр Лупашко, представляющий Петра Карамзина (срок наказания снижен с шести лет и шести месяцев колонии до шести лет и трех месяцев) признался “Ъ”, что не понимает, «по каким критериям» действовал суд: «Совершенно не ясно, почему не на один или шесть месяцев, не на год или два, никакого объяснения пока не последовало, что еще раз подтверждает — суд в апелляционной инстанции не разбирает подобные дела серьезно, рассматривая их лишь формально.

Закон четко говорит: неустранимые сомнения трактуются в пользу обвиняемых, в нашем деле все наоборот».



Защитники подтвердили “Ъ”, что готовят кассационные жалобы на решение Мосгорсуда, однако смогут подать их только в феврале — после того как материалы дела вернутся в Люблинский суд. Все жалобы в случае принятия к рассмотрению будут слушаться в одном процессе. В дальнейшем, пояснили адвокаты, они готовятся обратиться в ЕСПЧ.

Мария Старикова


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