В деле Сафронова появился секретный свидетель

В деле советника главы «Роскосмоса», бывшего спецкора “Ъ” и «Ведомостей» Ивана Сафронова появился секретный свидетель, сообщил его адвокат Иван Павлов. Он также заявил, что господина Сафронова преследуют за «нормальную журналистскую деятельность», передает корреспондент “Ъ” из Лефортовского суда, который сегодня продлил арест Ивана Сафронова до 7 мая.

«Сегодня мы узнали, что в деле есть секретный свидетель, его псевдоним — Ландер. В таких делах никаких секретных свидетелей быть не должно, чтобы защита могла проверить его показания. Секретный свидетель также был в деле Карины Цуркан, но мы знаем, что он говорил чушь. Это плохая практика»,— сказал господин Павлов. «Иван точно, совершенно точно — здесь уже нет никаких предположений — обвиняется в нормальной журналистской деятельности»,— добавил адвокат.

Ивана Сафронова арестовали 7 июля 2020 года. По версии следствия, в 2017 году он якобы передал чешской разведке секретные данные о военно-техническом сотрудничестве России в Африке и деятельности вооруженных сил России на Ближнем Востоке. При этом следствие заявило, что господина Сафронова завербовали еще в 2012 году. Сути обвинений ФСБ не раскрыла, несмотря на многочисленные ходатайства. Иван Сафронов свою вину не признает.

Иван Сафронов о своем деле — в материале “Ъ” «"Никаких тайн и прочего, все на поверхности"».