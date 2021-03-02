«Мемориал» обратился к врио главы Дагестана из-за задержки компенсаций пострадавшим при строительстве ГЭС

Правозащитный центр «Мемориал» (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) обратился к врио главы Дагестана Сергею Меликову по поводу задержки реализации «дорожной карты», утвержденной правительством республики в начале декабря прошлого года. Она предусматривает возмещение потерь тем, кто потерял земли и недвижимость в результате затопления при строительстве Ирганайской ГЭС.

Юрист «Мемориала» Марина Агальцова направила жалобу от имени 567 доверителей, жителей Унцукульского и Гергебильского районов Дагестана. Госпожа Агальцова напомнила, что в первой декаде декабря врио вице-премьера республики Владимир Лемешко подписал «"Дорожную карту" по реализации мероприятий по береговой и прибрежной защитной полосе и возмещению потерь по водохранилищу Ирганайской ГЭС».

В соответствии с документом министерство энергетики Дагестана к концу декабря 2020 года должно было подготовить проект обращения председателя правительства республики в Минэкономразвития РФ, а также провести совещание с приглашением заинтересованных сторон. Однако сроки выполнения этих первоочередных пунктов «дорожной карты» сорваны, а на адвокатский запрос, направленный премьеру Абдулпатаху Амирханову в январе, в установленный законом срок ответ получен не был.

От имени 567 человек Марина Агальцова просит господина Меликова обратить внимание на эту проблему: «Мои доверители уже тринадцатый год борются с неэффективной дагестанской бюрократией. Мы очень хотели бы верить, что под вашим руководством они получат долгожданные компенсации».

Как сообщал “Ъ”, Пресненский районный суд Москвы отклонил коллективный иск 567 жителей Дагестана, пострадавших от затопления земель в результате строительства Ирганайской ГЭС. Они просили суд признать незаконным бездействие Минэкономразвития РФ, правительства Дагестана и республиканского министерства энергетики.

Решение Пресненского суда, сообщила “Ъ” Марина Агальцова, было обжаловано в Мосгорсуд. Дата рассмотрения этой жалобы пока не определена.

Подробнее об истории читайте в материале “Ъ” «Дагестанцы устали ждать компенсаций».

Юлия Рыбина, Махачкала