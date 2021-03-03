«Стокманн» возвращается на исходную

Флагманский универмаг «Стокманн» в России откроется в комплексе «Смоленский пассаж-2», строительство которого ведет структура группы «Сафмар» семьи Михаила Гуцериева. На этом месте до 2008 года располагался первый универмаг тогда еще финской Stockmann, но объект закрылся из-за конфликта с прежними собственниками объекта. По оценкам консультантов, аренда для нового флагмана обойдется «Стокманн» до 140 млн руб. в год, а сеть сможет привлечь новую платежеспособную аудиторию.

Сеть одежных универмагов «Стокманн» планирует открыть флагманскую точку площадью 7 тыс. кв. м на территории торгово-офисного центра «Смоленский пассаж-2» в центре Москвы, строительством которого занимается «Корпорация А.Н.Д.» (входит в группу «Сафмар» семьи Михаила Гуцериева). Об этом “Ъ” рассказали несколько консультантов на рынке коммерческой недвижимости. По данным директора департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгении Хакбердиевой, «Стокманн» займет сразу два этажа. Представитель сети отказался от комментариев, в А.Н.Д. также не стали комментировать сделку.

Площадь «Смоленского пассажа-2» — 58,5 тыс. кв. м, в него входят бизнес-центр класса А и торговый комплекс площадью 15,2 тыс. кв. м. Открытие объекта переносилось несколько раз. На текущий момент на сайте центра указано, что запуск ожидается в первом квартале 2021 года. «Стокманн», по собственным данным, управляет 11 универмагами в России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре. По данным Kartoteka.ru, в 2019 году выручка АО «Стокманн» была 7,1 млрд руб., чистый убыток — 300 млн руб. В числе совладельцев — Яков Панченко.

Переговоры со «Стокманн» велись еще с 2017 года, знает аналитик департамента торговой недвижимости Accent Capital Анастасия Костомахина. Об интересе сети к этой локации говорили два года назад, но тогда «Стокманн» это отрицал (см. “Ъ” от 12 апреля 2019 года). Речь идет про историческое для сети место, напоминает Евгения Хакбердиева: новый флагман появится там же, где в 1998 году был открыт самый первый полноценный универмаг тогда еще финского Stockmann в РФ (европейский концерн продал российскую часть бизнеса в 2016 году). «Калинка-Стокманн» арендовала площадку в комплексе «Смоленский пассаж» до 2008 года, после чего компания вынужденно закрыла свой самый известный в стране универмаг из-за конфликта с владевшим тогда центром Мосстройэкономбанком по поводу ставок аренды (см. “Ъ” от 14 мая 2008 года).

Объект имеет свой определенно сформировавшийся имидж, кроме того, важно и его расположение — высокая транспортная и визуальная доступность, перечисляет директор отдела торговых помещений CBRE Марина Малахатько. По ее оценкам, стоимость аренды такого помещения может варьироваться в зависимости от условий от 12 тыс. до 20 тыс. руб. за 1 кв. м, включая эксплуатацию. Таким образом, годовая аренда может составлять до 140 млн руб. в год.

Основательница онлайн-магазина HiPO, бывший гендиректор «Tom Tailor Россия» София Кофманн говорит, что новый флагман позволит «Стокманн» «закрыть» ту часть города, где нет большого выбора торговых центров и наблюдается значительная концентрация потребителей с высокой покупательной способностью. «Стокманн» работает на стыке среднего и премиального сегментов и в компании, вероятно, видят потенциал в данном объекте, рассуждает госпожа Кофманн.

Никита Щуренков