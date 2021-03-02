«Репортеры без границ» требуют возбудить дело против наследного саудовского принца из-за убийства журналиста

Организация «Репортеры без границ» направила в Генеральную прокуратуру Германии заявление, в котором просит возбудить уголовное дело в отношении наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда и других высокопоставленных лиц Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Джамаля Хашокджи.

«1 марта 2021 года "Репортеры без границ" подали генеральному прокурору при Верховном суде Германии в Карлсруэ иск, в котором подробно описывались преступления против человечности, совершенные в отношении журналистов в Саудовской Аравии»,— говорится в сообщении на сайте организации.

Иск касается убитого в 2018 году журналиста Джамаля Хашокджи и 34 журналистов, которые были заключены в тюрьму в Саудовской Аравии. В заявлении также говорится о пытках и сексуальном насилии, которым подвергали журналистов. «35 случаев, описанных в заявлении, раскрывают систему, которая угрожает свободе и жизни любого журналиста в Саудовской Аравии, и особенно тех, кто открыто критикует правительство»,— говорится в коммюнике.

Среди основных подозреваемых названы наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, его бывший советник Сауд аль-Кахтани и три других высокопоставленных чиновника. Им вменяется причастность к убийству Джамаля Хашокджи и соучастие в подготовке государственной политики гонений на неугодных журналистов.

Джамаль Хашокджи пропал в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Турецкие СМИ сообщали, что журналиста пытали и обезглавили. Власти Саудовской Аравии только после 20 октября признали, что его убили во время драки. Генпрокуратура Стамбула заявила, что он стал жертвой спланированного убийства. МИД Саудовской Аравии отрицал причастность наследного принца к убийству.

В начале 2021 Национальная разведка США опубликовала доклад, в котором говорится, что похищение и убийство журналиста Джамаля Хашокджи одобрил лично Мухаммед бен Сальман. Вашингтон предупредил Эр-Рияд о невозможности сохранять прежний уровень сотрудничества.

Подробнее — в материале “Ъ” «Саудовская Аравия — это принципиально».