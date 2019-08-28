Строительные работы на кинотеатре «Аврора» в Краснодаре начнутся через полгода

Через шесть-восемь месяцев начнутся строительные работы на кинотеатре «Аврора» в центре кубанской столицы. Об этом бизнесмен Сергей Галицкий сообщил на встрече с главой региона Вениамином Кондратьевым.

Экс-владелец «Магнита» рассказал, что в настоящее время завершено обследование кинотеатра, в соответствие приводится необходимая документация. Проект реконструкции «Авроры» находится в разработке у архитекторов. После завершения этих процессов начнутся внутренние строительные работы.

«Сейчас необходимо провести укрепление конструкций, так как “Аврора” находится в ветхом состоянии. Мы нашли способ как это сделать, не меняя внешнюю составляющую кинотеатра», – сказал господин Галицкий.

Реконструкцией кинотеатра «Аврора», который построен в 1967 году и является объектом культурного наследия, на условии концессии занимается компания Сергея Галицкого ООО «Инвестстрой». В планах восстановить кинотеатр за свой счет бизнесмен сообщил еще летом 2017 года, а в мае 2019-го власти кубанской столицы по итогам конкурса заключили «Инвестстроем» соглашение. В восстановление объекта предполагается вложить почти 3 млрд руб. По условиям концессии, «Аврора» останется киноконцертным залом. Озвученный ранее срок завершения работ — 2024 год.

Кинотеатр закрыли на реконструкцию 30 декабря 2014 года. Муниципальный контракт был заключен с ООО «СТК». По словам городских властей, в ходе работ исполнитель нарушил внутреннюю отделку, повредил несущие конструкции здания, снес несущие перегородки, порвал 3D-экран. После длительных судебных разбирательств Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд возвратил «Аврору» в ведение администрации города. В мэрии планируют взыскать со строительной фирмы компенсацию за причиненный памятнику вред.

Василий Хитрых