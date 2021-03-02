Академик попал в жилье

Как стало известно “Ъ”, в Новосибирске закрыто уголовное дело бывшего управделами Сибирского отделения РАН (СО РАН) Эдуарда Скубневского. По версии следствия, в 2014 году он незаконно заключил с действовавшим тогда главой СО РАН Александром Асеевым договор найма служебного коттеджа на безвозмездной основе, в последующем элитное жилье оказалось в собственности дочери академика Ольги Асеевой, проживающей во Франции. Господин Скубневский попал под амнистию 2015 года в честь 70-летия Победы. Расследование же в отношении Александра Асеева продолжается.

Новосибирское управление Следственного комитета РФ (СКР) прекратило уголовное преследование бывшего управделами СО РАН 78-летнего Эдуарда Скубневского. Об этом “Ъ” рассказали источники в правоохранительных органах. Получить комментарий следствия не удалось.

Дело на Эдуарда Скубневского правоохранители завели в ноябре 2019 года. Первоначально оно расследовалось по ч. 1 ст. 286 УК, предусматривающей до четырех лет лишения свободы за превышение должностных полномочий. По версии следствия, в 2014 году управделами подписал с тогдашним председателем СО РАН Александром Асеевым договор найма жилого помещения на безвозмездной основе. Речь идет о коттедже в новосибирском Академгородке, в котором ранее проживала семья директора Института цитологии и генетики СО РАН академика Дмитрия Беляева. В последующем особняк был приватизирован: в 2015 году Росреестр зарегистрировал право собственности на дом на дочь Александра Асеева Ольгу. В деле указывалось, что господин Скубневский нарушил порядок предоставления служебных помещений, поскольку глава СО РАН Александр Асеев в списке нуждающихся в получении жилья не состоял, так как являлся владельцем квартиры площадью около 137 кв. м. «В ходе незаконных действий управделами СО РАН произошло выбытие объекта недвижимости из собственности РФ, и причинен ущерб бюджету на сумму более 67 млн руб.»,— ранее сообщали участники расследования.

В защиту бывшего управделами выступили десятки сотрудников Новосибирского научного центра. «Когда появились первые сообщения об обысках и Эдуард Владимирович был назван подозреваемым, мы испытали шок. Человеку, который всю жизнь проработал в СО РАН, посвятил себя науке и связанным с ней административным делам, предъявили столь серьезное обвинение. Почти 40 лет он был замдиректора по научной работе и научно-производственным вопросам в одном из ведущих физических институтов СО РАН — Институте физики полупроводников — и никогда не имел нареканий»,— отмечалось в письме в поддержку господина Скубневского.

В дальнейшем уголовное дело было переквалифицировано на ч. 1.1 ст. 293 УК (халатность), максимальное наказание по которой — полгода ареста. Затем оно вовсе было закрыто в связи с амнистией, объявленной Госдумой РФ в связи 70-летним юбилеем Победы в Великой Отечественной войне. Среди прочих, под амнистию попадали мужчины старше 55 лет, которые подозревались или обвинялись в преступлении небольшой и средней тяжести (инкриминируемая господину Скубневскому статья УК относится к разряду таких).

Бывший управделами, считавший подозрения следствия необоснованными, тем не менее согласился с прекращением дела по нереабилитирующим основаниям.

Дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении Александра Асеева еще расследуется. По версии силовиков, глава СО РАН убедил своих заместителей, что коттедж будет использоваться исключительно как представительская резиденция для приема иностранных делегаций и не будет им приватизирован. После этого, указывается в материалах СКР, в особняке был проведен дорогостоящий ремонт за счет средств СО РАН.

При подписании договора найма жилого помещения академик якобы внес в него данные своей дочери, а затем организовал фиктивную регистрацию родственницы.

«Подозреваемый направил в суд иск к СО РАН о признании прав собственности на коттедж в порядке приватизации от имени дочери, подделав ее подпись. На основании представленных фиктивных документов введенная в заблуждение судья вынесла решение об удовлетворении заявленных исковых требований. В результате противоправных действий председателя СО РАН было зарегистрировано право собственности его дочери на жилое помещение»,— говорится в деле, основанием для возбуждения которого послужили материалы ФСБ. Следователи добились ареста особняка. Все претензии в свой адрес академик Асеев отрицает. По его словам, приватизация коттеджа в Академгородке прошла по закону.

Константин Воронов, Новосибирск