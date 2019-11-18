Академическая недвижимость

Следственные органы заинтересовались получением семьей экс-председателя Сибирского отделения РАН (СО РАН) Александра Асеева коттеджа в новосибирском Академгородке площадью почти 600 кв. м. Незаконное, как считают силовики, выведение особняка из федеральной собственности причинило госказне ущерб в размере более 67 млн руб. В отношении бывшего управделами СО РАН Эдуарда Скубневского завели уголовное дело о превышении должностных полномочий, на его прежнем месте работы прошли обыски. При этом вопросы у следствия могут возникнуть и к самому академику Асееву, возглавлявшему СО РАН с 2008 по 2017 год.

В Новосибирске под следствием оказался бывший управделами СО РАН Эдуард Скубневский, в отношении которого возбуждено дело о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ, санкция — до четырех лет лишения свободы).

Изложенные в его материалах события касаются приватизации семьей бывшего председателя СО РАН Александра Асеева коттеджа. Трехэтажное кирпичное здание площадью почти 600 кв. м находится в новосибирском Академгородке среди соснового бора, рядом с прудом.

По версии следствия, в 2014 году управделами Скубневский заключил с председателем СО РАН Александром Асеевым договор служебного найма жилого помещения на безвозмездной основе. В последующем элитный коттедж был приватизирован. В 2015 году Росреестр зарегистрировал право собственности на дочь Александра Асеева Ольгу. Следствие полагает, что управделами Скубневский нарушил порядок предоставления служебных помещений, поскольку глава СО РАН в списке нуждающихся в получении жилья не состоял. Якобы академику принадлежала квартира площадью около 137 кв. м. «В ходе незаконных действий управделами СО РАН произошло выбытие объекта недвижимости из собственности РФ, и причинен ущерб бюджету на сумму более 67 млн руб.»,— сообщил официальный представитель новосибирского управления Следственного комитета РФ Дмитрий Чечулин.

Сегодня в здании управделами СО РАН сотрудники ФСБ и СКР провели обыски и выемки документов. Задерживать 77-летнего Эдуарда Скубневского, который сейчас занимает пост помощника главы СО РАН по вопросам эксплуатации, не стали. Он находится в статусе подозреваемого. О том, какую позицию занял подследственный, не сообщается.

Вопросы, касающиеся получения коттеджа, могут возникнуть и к бывшему председателю СО РАН господину Асееву.

В приемной института физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН, главным научным сотрудником которого он работает, сообщили, что академик находится в зарубежной поездке.

Ранее в письме-обращении в редакцию «Тайги.info» господин Асеев заявлял, что в 2015 году СО РАН провело приватизацию служебных коттеджей: «При этом из примерно 80 приватизированных коттеджных помещений на членов семей академиков, членов-корреспондентов РАН, заслуженных ученых и ведущих специалистов приватизирована примерно половина из этого количества. И ни у кого это не вызывает никаких возражений, кроме постоянно возобновляемой критики процесса приватизации коттеджа Асеева со стороны некоторых представителей общественности, никого не представляющих, кроме малочисленной группы интернет-активистов, дискредитирующих на просторах всемирной паутины жителей знаменитого во всем мире Академгородка».

Константин Воронов, Новосибирск