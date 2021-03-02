Кремль: санкции в отношении России не достигают целей

Санкционная политика других стран в отношении России не достигает своих целей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он посоветовал задуматься об эффективности продолжения такой политики. Ожидается, что сегодня ЕС опубликует постановление о санкциях в отношении должностных лиц из России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, санкции также могут ввести и США.

«Наверное, тем, кто продолжает такую зависимость от каких-то рестрикций в ведении межгосударственных дел, пора задуматься, достигают ли они какой-то цели, продолжая эту политику и не становится ли все хуже в межгосударственных делах, и не являются ли они сами причиной для ухудшения межгосударственных дел. Является ли эта политика эффективной? Ответ будет очевидным: целей эта политика не достигает»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

Он назвал неуместным обсуждение еще невведенных санкций. «Последнее, что мы хотели бы делать, это ориентироваться на анонсы СМИ в отношении того, когда и какие рестрикции будут вводиться»,— сказал он.

Ранее МИД России заявил, что ответит на санкции ЕС, при этом конкретные меры не утонялись. По словам замглавы МИДа Александра Грушко, ЕС продолжает идти неправовым и тупиковым путем, который разрушает двусторонние отношения и не отвечает интересам европейских стран.

Подробнее о намерении ЕС ввести санкции — в материале “Ъ” «Евросоюз договорился о санкциях, но не сказал — против кого».