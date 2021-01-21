В Смольном утвердили новый состав городского правительства

Власти Петербурга утвердили новый состав городского правительства, включивший в себя трех вновь назначенных вице-губернаторов — Сергея Дрегваля (куратор энергетической отрасли), Бориса Пиотровского (культура и спорт) и Станислава Казарина (информатизация). Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов. Документ вступает в силу с 21 января 2021 года.

Одновременно с этим глава города перераспределил ряд полномочий внутри правительства. В частности, комитет по информатизации и связи выходит из-под юрисдикции Валерия Пикалева и передается господину Казарину. Он же будет курировать управление по развитию садоводства и огородничества, за которое до этого отвечал Владимир Кириллов. Комитет по природопользованию теперь будет находиться под кураторством Николая Бондаренко.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что кандидатуры трех новых вице-губернаторов Петербурга утвердило Законодательное собрание города.