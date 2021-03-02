Передано в суд уголовное дело о реабилитации нацизма жителем Воронежа

Главное следственное управление СКР завершило расследование уголовного дела в отношении жителя Воронежа Александра Хорошильцева. Его обвиняют в реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ, до трех лет лишения свободы), сообщило DeFacto со ссылкой на ведомство.

По версии следствия, подозреваемый «не позднее 4 мая» разместил на сайте «Банк памяти» в рамках акции «Бессмертный полк онлайн» фотографию лидера НСДАП Адольфа Гитлера, подписав ее «Шикльгрубер Адольф Алоисович». Следствие провело по делу компьютерную и портретную экспертизы. Материалы уголовного дела переданы в суд.