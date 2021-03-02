СКР просит арестовать бывшего московского прокурора

Как стало известно “Ъ”, Басманный районный суд рассмотрит ходатайство главного следственного управления СКР об аресте бывшего заместителя московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Дмитрия Листопада. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 285 и 290 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки в особо крупном размере).

Господин Листопад, по данным источников “Ъ”, фигурировал в уголовном деле начальника управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы генерал-лейтенанта Александра Кизлыка, обвиняемого в аналогичных преступлениях. Тогда его привлекать к уголовной ответственности не стали.

Между тем, по версии следствия, Дмитрий Листопад способствовал тому, что задержанные подчиненными господина Кизлыка нарушители, в том числе не декларировавшие крупные суммы в валюте, привлекались к минимальной ответственности в виде штрафов, а изъятые деньги им возвращались.

Господин Листопад был уволен из органов прокуратуры в сентябре 2019 года.

Дело генерала Кизлыка сейчас слушается в суде. Недавно по иску Генпрокуратуры у него вместе с супругой были конфискованы незадекларированные активы, оцениваемые в 150 млн руб.

Подробнее о деле Александра Кизлыка — в публикации “Ъ” «Генерал ФТС остался без недвижимости».

Николай Сергеев