Еще 750 млн рублей выделили на достройку развязки в Ольгине

Нижегородская область получила из федерального бюджета дополнительные 750 млн руб. на достройку дорожной развязки в Ольгине. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Развязку планируют достроить к юбилею Нижнего Новгорода в августе. «Стоит задача завершить строительство к основной дате празднования. Подрядчик сейчас показывает хорошие темпы работ. Мы благодарны правительству страны за поддержку проекта»,— рассказал губернатор Глеб Никитин.

Дорожную развязку протяженностью 1,5 км строит ООО «Жилстрой-НН». Объект включает двухуровневый трех— и четырехполосный путепровод, скорость движения по новой дороге составит 80 км/ч. Проект стоимостью 1,9 млрд руб. должен разгрузить выезд из Нижнего в направлении Арзамаса и проспект Гагарина.

Как ранее сообщалось, всего Нижегородской области дополнительно выделили около 1,5 млрд руб. на выполнение нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». Кроме достройки развязки в Ольгине, средства направят на улучшение состояния автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и улично-дорожной сети городских агломераций.

Анастасия Еремина