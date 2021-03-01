Нижегородская область получит около 1,5 млрд рублей на ремонт дорог

Правительство РФ распределило между 69 регионами 100 млрд руб. на выполнение работ по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Согласно опубликованному документу, Нижегородская область в 2021 году получит 1,46 млрд руб. в 2021 году.

В том числе 750 млн руб. региону выделили на выполнение капиталоемких работ в городских агломерациях, 711,5 млн руб. – улучшение состояния автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и улично-дорожной сети городских агломераций.

Модернизацию дорожной инфраструктуры обсуждали на совещании с вице-премьерами 1 марта. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил губернаторам полностью и вовремя выполнить ремонт дорог, «чтобы в городах и селах по всей стране люди увидели конкретные результаты этой работы».

Анастасия Еремина