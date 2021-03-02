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В Петербурге появится единая централизованная регистратура медучреждений

Санкт-Петербург находится в «шаге» от единой централизованной регистратуры всех медицинских учреждений, рассказал вице-губернатор Станислав Казарин. Слова господина Казарина цитирует «Петербургский дневник».

«Станет все равно, где человек живет и к какой поликлинике прикреплен — существует один телефонный номер, по которому можно решить все свои вопросы, связанные с системой здравоохранения», — пояснил вице-губернатор. По его словам, с технической и организационной точки зрения уже сейчас «невозможно не дозвониться в регистратуру», но новая система будет понятнее и удобнее.

Ранее “Ъ-СПб” приводил слова Станислава Казарина о том, что администрация Санкт-Петербурга работает над сервисом отслеживания перемещений вызванной скорой помощи.

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