В Петербурге запустят сервис отслеживания скорой помощи

Администрация Санкт-Петербурга работает над сервисом, который позволит в реальном времени отслеживать перемещение вызванной скорой помощи, аналогично тому, как это реализовано у агрегаторов такси. Сервис собираются запустить уже в этом году.

Об этом рассказал «Петербургский дневник» со ссылкой на заявление вице-губернатора Станислава Казарина. «По поручению губернатора мы подходим к проекту, когда человек, вызвав скорую помощь, сможет отслеживать местонахождение кареты в своем мобильном приложении или на специальном сайте», — сказал господин Казарин, отметив, что сервис будет полезен в том числе и врачам. По его мнению, подробная информация, предоставленная через сервис самим пациентом, позволит медикам подготовиться к приему.

Ранее сообщалось об открытии нового городского отделения скорой медицинской помощи на базе СПб ГБУЗ «Александровская больница».